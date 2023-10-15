دراسة تكشف تأثير الجفاف وموجات الحرّ على استهلاك المياه

وقام الباحثون لأول مرة على الصعيد العالمي، بقياس مدى استجابة القطاع المنزلي، والقطاع الزراعي، والصناعي، وتربية المواشي للظروف الجوية القوية وغير المألوفة، وذلك لفهم ما إذا كانت هذه القطاعات ستزيد أو تنقص من استهلاكها للمياه عند تعرضها للجفاف أو موجات الحرّ.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الأحداث الجوية الشديدة تؤثر بشكل كبير على استخدام المياه في تلك القطاعات في مختلف مناطق العالم، لكنها بينت أن الاستجابات تختلف من قطاع إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن العوامل الاجتماعية والاقتصادية وخطط إدارة المياه العامة تلعب دورًا بارزًا في تحديد استجابات القطاعات للتغيرات في استخدام المياه.