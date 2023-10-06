انخفاض "تاريخي" عالمي في الطاقة الكهرومائية بسبب الجفاف
أدت الظروف الجوية، خاصة في الصين، إلى انخفاض "تاريخي" على الصعيد العالمي في توليد الطاقة الكهرومائية في النصف الأول من العام 2023، وفقًا لتحليل جديد يسلط الضوء على تأثيرات تغير المناخ.
ويشير البحث الذي أجراه مركز "إمبر" لبحوث الطاقة المتجددة إلى أن هذا الانخفاض يعد "تحذيرًا من أن إنتاج الطاقة الكهرومائية قد يؤثر سلبًا على سرعة التحول إلى الكهرباء".
وذكر المركز، أن إنتاج الطاقة الكهرومائية على مستوى العالم قد انخفض بنسبة 8.5% هذا العام حتى يونيو، وهذا هو الانخفاض الأكبر على مدى العقدين الماضيين.
وتعني هذه الزيادة في انبعاثات الكربون العالمية ارتفاعًا طفيفًا في النصف الأول من العام 2023، على الرغم من زيادة نسبتها 12% في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في جميع أنحاء العالم.
وأكد "إمبر" في تقريره الأخير، أن انخفاض النمو في الطلب على الكهرباء أسهم في الحفاظ على ارتفاع الانبعاثات دون الحد الأقصى الممكن، لكنها حذرت من أن الصين شهدت ارتفاعًا بنسبة تقريبًا 8% في انبعاثاتها بسبب فقدانها للطاقة الكهرومائية.
وعلى الرغم من أن الظروف الجوية الحارة والجافة التي أثرت على توليد الطاقة الكهرومائية هذا العام قد تكون ناجمة عن تغير المناخ، حذر المركز البحثي من صعوبة حساب التأثيرات المستقبلية.
ومن المتوقع أن تشهد بعض مناطق وسط أفريقيا والهند وآسيا الوسطى زيادة في إمكانياتها لتوليد الطاقة الكهرومائية، في حين يمكن أن تتراجع هذه الإمكانية في جنوب أوروبا وجنوب الولايات المتحدة ومناطق أخرى.