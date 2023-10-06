انخفاض "تاريخي" عالمي في الطاقة الكهرومائية بسبب الجفاف

أدت الظروف الجوية، خاصة في الصين، إلى انخفاض "تاريخي" على الصعيد العالمي في توليد الطاقة الكهرومائية في النصف الأول من العام 2023، وفقًا لتحليل جديد يسلط الضوء على تأثيرات تغير المناخ.

ويشير البحث الذي أجراه مركز "إمبر" لبحوث الطاقة المتجددة إلى أن هذا الانخفاض يعد "تحذيرًا من أن إنتاج الطاقة الكهرومائية قد يؤثر سلبًا على سرعة التحول إلى الكهرباء".

وذكر المركز، أن إنتاج الطاقة الكهرومائية على مستوى العالم قد انخفض بنسبة 8.5% هذا العام حتى يونيو، وهذا هو الانخفاض الأكبر على مدى العقدين الماضيين.