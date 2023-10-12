على وقع الجفاف وتداعياته.. المغرب يمنع تصدير الزيتون للخارج

قرَّر المغرب، وضع قيود على عملية تصدير الزيتون إلى الخارج، ابتداءً من الموسم الحالي ولغاية نهاية العام المقبل، وإعطاء الأولوية لتزويد الأسواق المحلية بالمنتج.

وبرّرت الحكومة المغربية قرارَها، بأنه يهدف لتثبيت الأسعار عند المستهلك في مستويات عادية، ولضمان استدامة سلسلة الزيتون والمساهمة في الأمن الغذائي للمغاربة، في حين توقعت وزارة الفلاحة والصيد البحري، بأن يصل الإنتاج المتوقع للزيتون بالبلاد إلى 1.07 مليون طن في خريف العام الحالي، مشيرة إلى أن هذا الإنتاج يُسجل انخفاضا بنسبة 44% مقارنة بإنتاج خريف 2021، والذي سجل أعلى مستوى على الإطلاق عندما بلغ 1.9 مليون طن.