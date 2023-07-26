دراسة تكشف فوائد جديدة لزيت الزيتون.. فما هي؟

زيت الزيتون يقلل الوفاة بسبب الخرف بنسبة 28%، هذا ما كشفته دراسة حديثة أعلنتها الجمعية الأمريكية للتغذية في بوسطن.

وحملت الدراسة، التي شملت 90 ألف شخص، بشرى لمحبي زيت الزيتون، حيث أظهرت أن تناول أكثر من نصف ملعقة طعام يوميًّا يحمي من الموت بسبب الخرف.

مستشارة التغذية في مستشفى سانت لويس كوني ديكمان قالت إن زيت الزيتون مصدرٌ جيد لأحماض أوميغا 3 الدهنية المضادة للالتهابات، وتحمي صحة الدماغ".

ووفق ما نقلته وكالة "يو بي آي" للأنباء عن ديكمان، فإن الاستمرار على تناول أطعمة غنية بزيت الزيتون يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية كذلك، كما يساعد في تحسين ضغط الدم والكوليسترول ووظيفة الأوعية الدموية".

وبحسب ديكمان، فإن "ما هو مفيد للقلب مفيد أيضا للدماغ، وصحة القلب والأوعية الدموية تحد من خطر الإصابة بالخرف".