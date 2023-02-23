جسم كروي معدني غامض يثير ذعرًا في اليابان
تسبب جسم كروي معدني غامض ظهر على أحد الشواطئ في اليابان في إثارة الذعر بين السكان المحليين والسلطات اليابانية، خاصة أنه لم يُعرف أصله أو غرضه.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد انجرف الجسم الكروي الذي يبلغ قطره حوالي 5 أقدام، على شاطئ "إنشو" في مدينة هاماماتسو في اليابان، مما أثار موجة من التساؤلات حول ماهيته.
وعلى الفور نشرت السلطات اليابانية فرق تفكيك القنابل على الشاطئ، وسط مخاوف من أن يكون لغمًا بحريًا، حيث أقامت سياجًا بطول 600 قدم حول مكان الحادث، ومنعت وصول الجمهور إلى المكان.
وكشفت الأشعة السينية للجسم أنه يمتلك غلافًا معدنيًا وكان فارغًا من الداخل، ولم تكن هناك أي مؤشرات على كونه جهاز مراقبة أو تجسس نشرته الصين أو كوريا الشمالية.
ورجح البعض أن هذا الجسم الكروي هو مجرد عوامة إرساء انفصلت وانجرفت بعيدًا، إلا أن هذه النظرية تبدو غير صحيحة، حيث عادة ما تحتوي هذه العوامات المعدنية الكبيرة على المزيد من المكونات والمواد داخلها للمساعدة في الطفو.
وكان لون الجسم الكروي أصفر باهتًا، وكانت عليه بقع بنية اللون -على الأرجح- بسبب الصدأ.
والتقط المحققون في الموقع عدة صور للكرة، وقاموا بإرسالها إلى خفر السواحل من أجل إجراء المزيد من التفتيش والفحص.
وعلى الرغم من إصرار المسؤولين على أن الجسم الكروي ليس له علاقة بالصين، إلا أن هناك مخاوف بشأن مصدره وسط التوترات الأخيرة بين طوكيو وبكين.
وقالت اليابان، في ديسمبر الماضي، إنها ستضاعف الإنفاق الدفاعي على مدى السنوات الخمس المقبلة "لردع الصين عن اللجوء إلى العمل العسكري"، وهي الخطوة التي أزعجت الصين، وتخطط اليابان أيضًا للحصول على صواريخ طويلة المدى يمكنها ضرب البر الرئيس للصين.