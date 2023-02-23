جسم كروي معدني غامض يثير ذعرًا في اليابان

تسبب جسم كروي معدني غامض ظهر على أحد الشواطئ في اليابان في إثارة الذعر بين السكان المحليين والسلطات اليابانية، خاصة أنه لم يُعرف أصله أو غرضه.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد انجرف الجسم الكروي الذي يبلغ قطره حوالي 5 أقدام، على شاطئ "إنشو" في مدينة هاماماتسو في اليابان، مما أثار موجة من التساؤلات حول ماهيته.

وعلى الفور نشرت السلطات اليابانية فرق تفكيك القنابل على الشاطئ، وسط مخاوف من أن يكون لغمًا بحريًا، حيث أقامت سياجًا بطول 600 قدم حول مكان الحادث، ومنعت وصول الجمهور إلى المكان.