"سلوك غريب" لدلافين على شاطئ بسلطنة عمان يثير مخاوف من زلزال آخر
وثق أحد المواطنين في سلطنة عمان جنوح عدد من الدلافين إلى شاطئ في محافظة ظفار، لافتا إلى أنها تصرّ في كل مرة على العودة للشاطئ رغم محاولة إعادتها إلى البحر.
وأثار مقطع الفيديو، الذي لاقى انتشارا في مواقع التواصل الاجتماعي، مخاوف من أن يكون وراء تصرف الدلافين كارثة أخرى على غرار زلزال تركيا.
وكان صاحب الفيديو المتداول قد رصد موظفا في هيئة البيئة وهو يحاول أن يعيد عددا من الدلافين، التي كانت قد انجرفت إلى شاطئ حاسك، لافتا إلى أنه في كل مرة تتم إعادتها فيها للبحر تعود مجددا إلى الشاطئ.
وتساءل مغرد في موقع التواصل "تويتر" إن كان جنوح الدلافين هذا دليلا على حدوث زلزال آخر: "اليوم جنوب سلطنة #عُمان خروج مجموعة من الدلافين إلى الشاطئ وقد حاولوا إرجاعها إلى البحر ولكنها تصر على الخروج من البحر. هل الأمر متعلق بالزلزال؟".
في حين اعتبر مغرد آخر أن سلوك الدلافين إنذار من خطر قادم: "خروج مجموعة من الدلافين إلى الشاطئ جنوب سلطنة عمان في محافظة ظفار.. وقد حاول الشباب إرجاع بعضها إلى البحر ولكنها تصر على الخروج إلى الشاطئ.. الحيوانات تحذر من خطر قادم".
وعلق آخر: "شاطئ محافظة ظفار جنوب سلطنة عُمان.. نفوق بعض الدلافين ومحاولة ا٥نقاذ الباقي، لكن كلما حاولوا استرجاعها للبحر تعود وتخرج إلى الشاطئ‼️ استشعار لقرب حدوث زلزال، والله أعلم وأجل".
بدورها، أفادت هيئة البيئة عبر موقعها الرسمي بأن المديرية العامة للبيئة بمحافظة ظفار تعاملت مع بلاغ يفيد بجنوح ثمانية دلافين من نوع "ريسو"، مبينة أن الأمواج جرفتها إلى شاطئ ولاية حاسك.
وأكدت الهيئة أنه تم إنقاذ سبعة من الدلافين وهي بصحة جيدة، بينما تم نفوق الدولفين الثامن.
ولفتت إلى أنه تم أخذ عينات وقياسات للدولفين النافق، لإجراء الفحوصات والتحاليل المختبرية.
وإثر ذلك، طالب عدد من المتابعين، هيئة البيئة، بمتابعة أسباب جنوح الدلافين، وفيما إن كانت قد جنحت لأسباب بيئية وبسبب ما يُعرف بـ"ظاهرة المد الأخضر"، أم لأسباب أخرى.