"سلوك غريب" لدلافين على شاطئ بسلطنة عمان يثير مخاوف من زلزال آخر

وثق أحد المواطنين في سلطنة عمان جنوح عدد من الدلافين إلى شاطئ في محافظة ظفار، لافتا إلى أنها تصرّ في كل مرة على العودة للشاطئ رغم محاولة إعادتها إلى البحر.

وأثار مقطع الفيديو، الذي لاقى انتشارا في مواقع التواصل الاجتماعي، مخاوف من أن يكون وراء تصرف الدلافين كارثة أخرى على غرار زلزال تركيا.

وكان صاحب الفيديو المتداول قد رصد موظفا في هيئة البيئة وهو يحاول أن يعيد عددا من الدلافين، التي كانت قد انجرفت إلى شاطئ حاسك، لافتا إلى أنه في كل مرة تتم إعادتها فيها للبحر تعود مجددا إلى الشاطئ.