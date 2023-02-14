بعد إسقاط أجسام غريبة.. واشنطن تنفي وجود كائنات فضائية

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، الاثنين، أنه "ليس هناك أي مؤشر على أنشطة لكائنات فضائية" بعدما أسقط الجيش الأمريكي مجموعة من الأجسام الطائرة في الأيام الأخيرة.

وقالت كارين جان بيار: "أعلم بأن هناك أسئلة وقلقا حول هذا الموضوع، ولكن ليس هناك أي مؤشر على (وجود) كائنات فضائية أو أنشطة لكائنات فضائية مع عمليات الإسقاط الأخيرة"، مؤكدة أنه كان "من المهم" أن يجيب البيت الأبيض في هذا الشأن.

وردا على سؤال عن هذا الموضوع، الأحد، قال الجنرال غلين فانهيرك قائد قيادة الدفاع الفضائية لأميركا الشمالية (نوراد) إنه "لا يستبعد شيئا في هذه المرحلة"، الأمر الذي أثار التباسات كثيرة.