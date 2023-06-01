"الموكب الأحمر" للعروسين الأمير الحسين ورجوة آل سيف

وكان ارتداء الشماغ الأحمر جزءاً من الموكب، بالإضافة إلى مرافقة 8 سيارات "لاند روفر" و11 دراجة نارية، وفي بعض المناسبات كانت تستخدم الخيول والجمال، بالإضافة إلى فرقة القوات المسلحة التي تعزف القربة في مثل هذه المناسبات.

وبدأ ظهور الموكب الأحمر منذ تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، وأصبح من حينها علامة فارقة في المناسبات الوطنية الأردنية.