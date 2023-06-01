"الموكب الأحمر" للعروسين الأمير الحسين ورجوة آل سيف
انطلق "الموكب الأحمر" الخاص بالعروسين، الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، من قصر زهران إلى قصر الحسينية، وجاب شوارع العاصمة عمّان بلوحة فنية شكلت علم الأردن توسطتها السيارة البيضاء التي تقلهما لاستكمال مراسم رفافهما.
وشارك الآلاف من الأردنيين في الاحتفال ضمن مسار الموكب على جانبي الطريق مهنئين الأمير الحسين والأميرة رجوة بالزغاريد.
وألقى ولي العهد والأميرة رجوة التحية على جموع المواطنين خلال مسير الموكب.
وكان ارتداء الشماغ الأحمر جزءاً من الموكب، بالإضافة إلى مرافقة 8 سيارات "لاند روفر" و11 دراجة نارية، وفي بعض المناسبات كانت تستخدم الخيول والجمال، بالإضافة إلى فرقة القوات المسلحة التي تعزف القربة في مثل هذه المناسبات.
وبدأ ظهور الموكب الأحمر منذ تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، وأصبح من حينها علامة فارقة في المناسبات الوطنية الأردنية.
وكان الأمير الحسين قد عقد قرانه على الأميرة رجوة خالد السيف في قصر زهران.
وحضر مراسم عقد القران قرابة 150 شخصاً من أفراد العائلة الهاشمية وضيوف الأردن من قادة وزعماء دول حول العالم.
ووصلت الأميرة رجوة آل سيف يرافقها الأمير هاشم بن عبدالله والأميرة سلمى بنت عبدالله والأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، حيث أقلّتها سيارة "رولز رويس 1967" صُنعت للملكة الراحلة زين الشرف واستخدمت من قبل الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله.
وعقد القران إمام الحضرة الهاشمية الشيخ أحمد الخلايلة بحضور الشهود على العقد وأفراد من العائلة الهاشمية وعائلة الأميرة رجوة. وشهد على عقد القران الملك عبدالله الثاني والأمير الحسن بن طلال.