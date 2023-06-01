بدء مراسم عقد قران ولي العهد الأردني

وتوافد إلى قصر زهران وسط العاصمة عمّان، الأميرات والأمراء من الأسرة الأردنية الحاكمة، بالإضافة إلى أسرة الآنسة رجوة آل سيف وضيوف من داخل وخارج المملكة.

ومن المقرر أن يحضر مراسم عقد القران قرابة 150 شخصا من أفراد العائلة الهاشمية وضيوف الأردن من قادة دول وأولياء عهد وشخصيات من عدد من الدول.

وأقام العاهل الأردني، يوم الأربعاء، مأدبة عشاء في "مضارب بني هاشم" بالعاصمة عمّان، بمناسبة زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله على الآنسة رجوة آل سيف.