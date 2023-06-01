كواليس عشاء حفل زفاف ولي العهد الأردني

تابع الأردنيون حفل العشاء، أو ما يعرف بـ "القرا"، الذي أقامه الملك عبدالله الثاني في مضارب بني هاشم، بمناسبة زفاف ابنه الأمير الحسين.

وقبل أن يتوجه العريس الأمير الحسين إلى حفل العشاء، لبى دعوة ابن عمه الأمير عمر بن فيصل، لما يعرف بـ"حمّام العريس".

بعد ذلك بدأَ الضيوف بالتوافد إلى مضارب بني هاشم، وكان في استقبالهم أعمام العريس، ليصل عقب ذلك والد العريس الملك عبدالله الثاني.

وفور وصول العريس ولي العهد الأردني إلى حفل العشاء أقامتْ له فرقة كفر جايز زفة شعبية، وهي فرقة للتراث الشعبي من قرية كفر جايز شمال المملكة.

الملك عبدالله الثاني والد العريس ألقى كلمة ترحيبية بالضيوف، وأهدى بعدها نجلَه سيفا هاشميا نسخة عن سيف الملك عبدالله الأول، الذي صنع في الحجاز عام ألف وتسعِمئة وستة عشر.

وبأهازيجِ أغاني الموروث الأردني، أحيا 5 مطربينَ أردنيين حفل العشاء، كما قدمت فرق الراجف، والرمثا، والعقبة، ومعان، والسلط، والأجاويد، والشركس، عروضا من الموروث الشعبي.

كما تضمن الحفل تأدية الدبكة والسامر والدحية بوصفها تراثا أردنيا متبعا في سهرات أعراس الأردنيين.