تحذيرات من اختفاء أكبر غابة مدارية مطيرة في العالم‎

حذّر فريق من العلماء، الأربعاء، من أن الجفاف والحرارة الناجمين عن تغير المناخ وعوامل أخرى يهددان بانهيار منظومة غابات الأمازون المطيرة الخصيبة في قارة أمريكا الجنوبية.

جاء ذلك في دراسة منشورة في دورية "نيتشر" العلمية خلصت إلى أن نصف الغابات تقريباً قد تمر بمنعطف خطير بحلول العام 2050.

وكتب الباحثون في الدراسة: "يزداد تعرض المنطقة لضغوط غير مسبوقة بسبب درجات الحرارة الآخذة في الارتفاع وحالات الجفاف الشديد وإزالة الأشجار والحرائق، حتى في الأجزاء النائية أو التي تقع في قلب المنظومة".

وقدر الباحثون أن ما بين 10 - 47% من الغطاء النباتي الحالي في الأمازون سيكون معرضاً لهذه العوامل الضاغطة المجتمعة بحلول عام 2050.