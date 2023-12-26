مستقبل غامض ينتظر غابات الفلين في تونس

دق خبراء البيئة والمناخ في تونس ناقوس الخطر بشأن مستقبل غابات الفلين "الخفاف" والتي تعد مصدرًا للعيش والعمل ومن أبرز الثروات الطبيعية بالبلد، إذ بات وجودها مهدَّدًا بسبب الجفاف والتداعيات الوخيمة للتغير المناخي.

ونبه المرصد الوطني للفلاحة من أنّ "غابات الفلين مهددة بفقدان قرابة 18 ألف هكتار بحلول عام 2050 في ظل تواصل العوامل المؤدية إلى ذلك وانعكاسات التغيرات المناخية".

ويؤكد المرصد أن مساحة هذه الغابات تشهد تقلصًا متواصلا بسبب الحرائق وقطع الأشجار والرعي المفرط وموت أشجار الفلين بسبب التغيرات المناخية؛ ما يستوجب إنقاذها من التآكل وذلك حماية للطبيعة ولمصدر رزق كثير من الأسر التونسية، إذ يوفر هذا القطاع 5 آلاف فرصة عمل، حسب أحدث الإحصائيات الرسمية.

ثروة مهددة

يجمع خبراء البيئة على أن العوامل الطبيعية إضافة إلى غياب الاهتمام الحكومي والمجتمعي يهدد مستقبل هذا النوع من الأشجار والغابات، فيما تشكل عملية إنقاذها تحديًا حقيقيًّا باعتبار قيمة هذا المنتج كثروة طبيعية، إضافة إلى مساهمته في التنمية الاقتصادية لما يوفره من أعلاف وعائدات.

ويشير حمدي حشاد الخبير البيئي في حديثه لـ"إرم نيوز" إلى "وجود أسباب طبيعية وأخرى مرتبطة بالبشر وراء تراجع مساحات غابات الفلين".

ويوضح: "تتمثل الأسباب الطبيعية في انتشار الأمراض الفطرية التي تخص أشجار الفلين والتغيرات المناخية مع ارتفاع درجات الحرارة وحرائق الغابات والرعي الجائر وتفاوت نسبة التساقطات والرطوبة".

ويتابع: "أما الأسباب البشرية فهي مرتبطة بحرائق الغابات والقطع العشوائي للأشجار والاستخدام الجائر للأشجار".

وحسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية، فقد أدت الحرائق منذ العام 1970 وحتى العام 2020 إلى قضم نحو 17.5 ألف هكتار من غابات الفلين.

وأمام هذه المشاكل والصعوبات المناخية، يرى حشاد أنه "على الجهات المعنية منح أهمية أكبر للموضوع، باعتبار أن أشجار الفلين من الغابات التاريخية في تونس"، لافتًا أن" الجزء الآخر من الغابات في مناطق متفرقة هي غابات انتقائية من فعل الإنسان، بالتالي يجب أن تتكاتف جميع الجهود لإنقاذ أشجار الفلين من الاندثار والحفاظ عليها".

وعلق الخبير البيئي: "ثمَّة مستقبل ضبابي ينتظر هذه الغابات في ظل التغيرات المناخية إذ إن تغير نسبة الأمطار تهدد بالفعل وجودها على غرار بقية التحديات الأخرى".