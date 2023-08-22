شاهد أعمق غابة مكتشفة في العالم

الفريق عثر على الغابة في أيار/ مايو من العام الماضي، في حديقة تابعة لليونسكو تحمل اسم حديقة لي فنغشان الجيولوجية العالمية.

وقال الباحثون، إن الغابة يمكن أن تكون موطنًا لأنواع نباتات وحيوانات لم يتم التعرّف عليها من قبل، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.