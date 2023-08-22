شاهد أعمق غابة مكتشفة في العالم
نجح فريق صيني لاستكشاف الكهوف، في اكتشاف عالَم غابات قديمًا وضخمًا على عمق 630 قدمًا تحت الأرض، داخل حفرة تعرف في الصين بـ "الحفر السماوية".
الفريق عثر على الغابة في أيار/ مايو من العام الماضي، في حديقة تابعة لليونسكو تحمل اسم حديقة لي فنغشان الجيولوجية العالمية.
وقال الباحثون، إن الغابة يمكن أن تكون موطنًا لأنواع نباتات وحيوانات لم يتم التعرّف عليها من قبل، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.
وبيَّن كبير المهندسين في معهد جيولوجيا الكارست التابع لهيئة المسح الجيولوجي الصيني لوكالة الأنباء الرسمية هناك "شينخوا" تشانغ يوانهاي أن الغابة محفوظة جيدًا في الأسفل وتحتوي على 3 كهوف في جدرانها.
وقال تشن لي شين، قائد فريق رحلة الكهف إن الأشجار القديمة التي تنمو في القاع يبلغ ارتفاعها نحو 40 مترًا.