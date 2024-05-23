كيف يتصرف طاقم الطائرة عند وقوع وفاة على متن الرحلة؟

يمكن أن تتراوح حالات الطوارئ الطبية أثناء رحلات الطيران من أمراض بسيطة إلى حالات تهدد الحياة، وفي بعض الأحيان، قد تؤدي إلى الوفاة، وبحسب تقرير نشره موقع "هافينغتون بوست"، فإن طريقة التعامل مع حالة وفاة على متن رحلة على ارتفاع 35 ألف قدم هي واحدة من المواقف الأكثر تحديًا وخوفًا بالنسبة لطاقم الطائرة.

وفي الأشهر الأخيرة، سلطت حوادث مأساوية عدة، الضوء على التحديات التي تواجه أطقم شركات الطيران.

ففي فبراير/شباط، توفي راكب يبلغ من العمر 41 عامًا بعد إصابته بمرض على متن رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية من جمهورية الدومينيكان إلى ولاية كارولينا الشمالية.

وقبل أسابيع، تعرض راكب يبلغ من العمر 63 عامًا لحالة طبية طارئة وتوفي على متن رحلة خطوط "لوفتهانزا" من تايلاند إلى ألمانيا.

وفي هذا الأسبوع، توفي راكب يبلغ من العمر 73 عامًا على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية السنغافورية بعد أن واجهت الطائرة اضطرابات شديدة.