أمطار وضباب داخل طائرة متجهة إلى نيويورك.. فما القصة؟ (فيديو)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه ضباب ملأ مقصورة المسافرين على متن رحلة لخطوط طيران "جت بلو" إلى مدينة نيويورك، وقد تبلل المسافرون كليا، بعد أن ضخ نظام الترطيب داخل الطائرة المياه عليهم لأربع ساعات متواصلة.
وبينت صحيفة "الإندبندنت" إن ما حصل على متن الرحلة أمر شائع، وفق ما نقلته عن "برنامج إدارة الطاقة الفيدرالي" التابع لوزارة الطاقة الأمريكية.
ويحدث ذلك بسبب التقاء الهواء الخارجي الدافئ بنظام التكييف والتبريد بالطائرة، وفق الصحيفة.
ونشرت إحدى المسافرات والتي تدعى سافانا غورتي مقطع الفيديو الذي حظي بأكثر 6.2 مليون مشاهدة ونحو نصف مليون إعجاب على منصة تيك توك.
وقالت غورتي خلال الفيديو: "أربع ساعات، أشعر بالبرد"، وحاولت دون فائدة ترجى أن تجفف سترتها على مقعد الركاب.
وبين بروفيسور علم الأرصاد الجوية في جامعة إمبري-ريدل للطيران كريستوفر هانن، أن هذا يحصل في الغالب عندما تظل الطائرة مصفوفة فترة طويلة في المدرج دون تشغيل المحركات.
وأوضح في حديث لموقع "فوكس بيزنس"، أنه في بعض الأحيان عند تشغيل المحركات، وكذلك وحدة تكييف الهواء، فإن أي هواء بالقرب من فتحات التهوئة يصبح باردا بسرعة و"مشبعا" ويتحول إلى ضباب كثيف.