أمطار وضباب داخل طائرة متجهة إلى نيويورك.. فما القصة؟ (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه ضباب ملأ مقصورة المسافرين على متن رحلة لخطوط طيران "جت بلو" إلى مدينة نيويورك، وقد تبلل المسافرون كليا، بعد أن ضخ نظام الترطيب داخل الطائرة المياه عليهم لأربع ساعات متواصلة.

وبينت صحيفة "الإندبندنت" إن ما حصل على متن الرحلة أمر شائع، وفق ما نقلته عن "برنامج إدارة الطاقة الفيدرالي" التابع لوزارة الطاقة الأمريكية.