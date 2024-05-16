أمريكا.. حريق يجبر طائرة على إخلاء ركابها (فيديو)

أجبر حريق في مقدمة طائرة تابعة لشركة "دلتا" المسافرين على الإخلاء بعد هبوطها في سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 6 مايو، وفق شبكة "CNN".

وأدت شرارة إلى نشوب الحريق عندما وصلت الطائرة إلى البوابة، واتصلت بالطاقة الأرضية، بحسب تقرير أولي لهيئة الطيران الفيدرالي.

ويظهر مقطع فيديو للحادثة دخانا وضوءا ساطعا في منطقة مقدمة طائرة إيرباص A321neo، وخروج الركاب من الطائرة عبر أبواب الطوارئ.