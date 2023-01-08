لماذا أعاني القلق؟

قال بنيامين فرانكلين إنه لردع هذا الشعور المرهق لا شيء أفضل من عدم توقع المشاكل أو التفكير في تلك العواصف المحتملة التي لا تحدث أبدًا.

ومع ذلك، علينا ان نقرّ أنه عندما تشعر بالقلق فإن النصائح لا طائل منها، تمامًا مثل التأمل الذي لا يجدي نفعًا، ولا حتى بضعة أيام من الإجازة أو رسم بعض الرموز ذات الدلالة. فهذه كلها مسكنات، واستراتيجيات احتياطية مؤقتة لا تحل أي شيء على المدى الطويل.

لأن القلق الخارج عن إرادتنا يشبه الوحش غير المرئي الذي يسبب آلامًا في المعدة ويسارع نبض القلوب ويتركنا محاصرين في دوامة متنامية باستمرار. هذا الكيان الراسخ في الروح لا يختفي بسهولة.

يصبح القلق رفيقًا ملاصقًا لنا لكننا لا نتحدث عنه إلا قليلًا، وللأسف فإننا نتجاهله كثيرًا.

لماذا أعاني من القلق؟

عندما نتساءل لماذا أعاني من القلق فهذا في الأساس لأننا وصلنا إلى نقطة نشعر فيها بالإرهاق. حيث نعلم أنّ هناك خطأ ما. نظام تنبيه الجسم هذا الضروري للاستجابة لضغوط ومخاطر وتحديات بيئتنا يفلت أحيانًا من نطاق السيطرة ويبالغ في تقدير المخاطر.

ووفقًا للتقرير الذي نشره موقع nospensees يوم الأربعاء، فإنّ الأمر الأكثر تعقيدًا في كل هذا هو أن القلق لم يعد بالنسبة لكثير من الناس الشعور الطبيعي وحتى الضروري الذي يسيطر علينا عند إجراء اختبار ما، أو عند مقابلة عمل أو موعد طبي.

وهذا يعني أنه لم يعد رد الفعل الدقيق الذي نعرفه. فالآن يصبح هذا الشعور بالقلق وعدم اليقين ثابتًا. فلم يعد حالة تكيفية عادية بل يصبح في كثير من الحالات ظاهرة مَرضية.