"علم العلاقات".. أثير روحاني يلفح الروابط الإنسانية
إننا نميل أحيانًا إلى رؤية العلاقات الإنسانية على أنها شيء أثيري روحي. إذ تبدو جوانب مثل التقارب والألفة والتجاذب أو المودة والولاء والرومانسية جدّ مجردة، بحيث لا يمكن قياسها وشرحها منطقيًا وعلميًا.
ومع ذلك، فإنّ الحقيقة هي أنّ علاقاتنا تتم بوساطة ردود الفعل البيولوجية والأنماط المعرفية، وهذا هو بالضبط ما يهتم علم العلاقات بدراسته.
تُركز الغالبية، وكذلك المؤلفون والدراسات الأكثر صلة، على العلاقات الحميمة (خاصة العلاقات الأسرية والشريكة). ومع ذلك، فإنّ هذا التخصص الذي يغذيه علماء النفس وعلماء الاجتماع وعلماء الأحياء وغيرهم من المهنيين، يشمل أيضًا فئة أخرى من العلاقات الأقل قربًا، مثل العلاقات بين الزملاء المهنيين أو المعارف.
بدأ علم العلاقات (كدراسة تجريبية للعلاقات الإنسانية) في الظهور في أوائل القرن العشرين وأنتج مساهمات قيّمة في فهم كيفية تفاعلنا مع الآخرين.
علم العلاقات ومساهماته الرئيسة
لهذا المجال من الدراسة تشعبات متعددة، ينتج عنها ظهور نظريات قوية للغاية مع تطبيقات مهمة. وهذه نقطة أولى تلقي الضوء على تعريف العلاقات. فما هي؟ وما هي مكوناتها الرئيسة؟ وكيف هي مختلفة عن بعضها البعض؟. هذه المقاربة تميز درجات الاتصال المختلفة التي يمكن إنشاؤها:
• لكي نقول إنّ هناك علاقة بين شخصين في أبسط مستوياتها يجب أن يكون كلاهما مترابطين. بمعنى آخر، أنهما مترابطان ويؤثران على بعضهما البعض بطريقة أو بأخرى.
• عندما يعتبر الشخصان نفسيهما فريدين ولا يمكن الاستغناء عن أي منهما، يمكننا في هذه الحالة التحدث عن علاقات شخصية. يمكن أن يتعلق الأمر بمعارف أو زملاء أو أقارب.
• تتشكل العلاقات الوثيقة عندما يكون الاعتماد المتبادل قويًا ومتكررًا ومتنوعًا، كما أنها تدوم بمرور الوقت. في هذه الفئة يمكننا أن ندرج روابط ذات مغزى أكبر مثل الصداقات أو بعض العلاقات الأسرية.
• أخيرًا، عندما يكون هناك شغف جنسي، بالإضافة إلى ما سبق، فإننا نتحدث هنا عن علاقات حميمة. وتشمل هذه العلاقة الزيجات وروابط حميمة أخرى.
ومع ذلك، وبعيدًا عن هذه الفروق (والتي على الرغم من أنها تبدو بديهية، فهي أساسية لفهم نمط الاتصال الذي نحن فيه)، فإن علم العلاقات يزودنا بسلسلة أخرى من البيانات المثيرة للاهتمام. وهو ما نتحدث عنه أدناه.
الروابط تتكرر
كانت الروابط الأسرية وتجارب الوالدين والطفل من أولى المجالات التي درسها علم العلاقات. كانت مساهمات مثل تلك التي قدّمها الباحثان النفسيان جون بولبي وماري أينسوورث في نظرية التعلق، حاسمة لفهم العلاقات الإنسانية.
ووفقًا للتقرير الذي نشره موقع nospensees، فإنه بفضل هذا العمل والبحوث التي تمت لاحقًا، نعلم الآنّ أن هذه الروابط الأساسية تشكل الشخصية واحترام الذات والثقة في الآخرين.
والأهم من ذلك أنّ هذه الميول المكتسبة في الطفولة تميل إلى أن تظل مستقرة وتؤثر على علاقات الشخص البالغ. بعبارة أخرى نحن نبني روابطنا على أساس هذه العلاقة الأولى التي نعيشها مع الوالدين.
العلاقات تعاملات
اكتشاف آخر مثير للاهتمام لهذا النظام هو الذي يخبرنا عن طبيعة العلاقات المعاملاتية. وهذا يعني أنّ هذه العلاقات تمثل تبادلًا اجتماعيًا، وأنّ الناس يقيّمون باستمرار الربح أو الخسارة التي تمثلها بالنسبة لنا. نحن نحلل ما تجلبه لنا كل علاقة إيجابية وسلبية، ونقارنها بمثاليتنا ومع الخيارات البديلة.
وبالتالي، على سبيل المثال، قد يعتمد الرضا بين الزوجين على استجابة أحد الطرفين لمشاعر واحتياجات الآخر، أو على قدرته على التواصل وحل النزاعات. وبالتالي، إذا أعطى التقييم العام نتائج سلبية فإن التخلي عن الارتباط يصبح محتملا.
نحن كائنات بيولوجية
يوجد ضمن علم العلاقات فرع يسعى إلى فهم كيفية ارتباط سلوكنا بماضينا، وما كان إيجابيًا لتطورنا وبقائنا. وهكذا، من بين جوانب أخرى تشرح النظريات التطورية عمليات الاختيار الجنسي وتشكيل الزوجين.
من هذه المقاربة، بطريقة ما، نتذكر أننا محكومون بشروط وقوانين بيولوجيتنا. على سبيل المثال، لوحظ أنّ الرجال في العديد من الثقافات المختلفة يفضلون الشريكات الأصغر سنًا والأكثر جاذبية (رموز الخصوبة) وتسعى النساء للحصول على شركاء ذكور أكبر سنا يتمتعون بالاستقرار المالي (مما يساعد على ضمان سلامة ذريتهم).
السياق يؤثر فينا
المساهمة النهائية ذات الصلة بهذا التخصص هي دراسة كيفية تأثير السياق على الروابط وتأثيرها. وهو أنّ كل شيء ليس في أيدينا. المواقف العصيبة خارج العلاقة يمكن أن تجعل الأمر صعبًا أو تمنع الحفاظ على رابطة جيدة.
الإجهاد المالي أو المهني، والمرض والحالات غير المواتية الأخرى تتنبأ إلى حد كبير بعدم الرضا بين الزوجين والانفصال. خاصة إذا كانت متطلبات البيئة تفوق موارد وقدرات الزوجين.
بالإضافة إلى ذلك فإنّ السياق الثقافي الذي ينغمس فيه الزوجان (مع أعرافه وعاداته وتقاليده)، وكذلك الأسرة والبيئة المباشرة، يؤثر أيضًا بشكل لا يمكن إنكاره على مسار العلاقة. وهو ما يمكن أن يسهم في الوقت نفسه في فشل هذه الصلة، وفي ازدهارها.
المواقف العصيبة والمعقدة خارج العلاقة يمكن أن تؤثر سلبًا على هذه الصلة.
تطبيقات عملية لعلم العلاقات
كل ما تم ذكره أعلاه لا يمثل سوى عدد قليل من الأفكار حول العلاقات الإنسانية المستمدة من علم العلاقات. وهذا هو في نهاية المطاف ما استكشفه هذا النهج من بناء وصيانة وحل الروابط، والأسباب البيولوجية والنفسية والثقافية التي تكمن وراء هذه العمليات.
ولكن بالإضافة إلى منحنا فهمًا أفضل لسبب تواصلنا والكيفية التي تشتغل بها علاقاتنا فإنّ لهذا التخصص أيضًا تطبيقات عملية. والأهم من ذلك أنّ النتائج التي توصل إليها يمكن أن تساعد الناس على معرفة ما هي المواقف والسلوكيات التي يحتاجون إلى تغييرها أو الاستثمار فيها إذا كانوا يريدون الاستمتاع بعلاقات إنسانية جيدة.
نظرًا لأن علاقاتنا لها تأثير عميق على صحتنا ورفاهيتنا النفسية ونوعية حياتنا فإنّ الاهتمام بها يمثل أولوية. وفي هذا الصدد قد يكون لعلم العلاقات العديد من الإجابات والإرشادات التي نسعى إليها.