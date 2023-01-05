"علم العلاقات".. أثير روحاني يلفح الروابط الإنسانية

• تتشكل العلاقات الوثيقة عندما يكون الاعتماد المتبادل قويًا ومتكررًا ومتنوعًا، كما أنها تدوم بمرور الوقت. في هذه الفئة يمكننا أن ندرج روابط ذات مغزى أكبر مثل الصداقات أو بعض العلاقات الأسرية.

• أخيرًا، عندما يكون هناك شغف جنسي، بالإضافة إلى ما سبق، فإننا نتحدث هنا عن علاقات حميمة. وتشمل هذه العلاقة الزيجات وروابط حميمة أخرى.

ومع ذلك، وبعيدًا عن هذه الفروق (والتي على الرغم من أنها تبدو بديهية، فهي أساسية لفهم نمط الاتصال الذي نحن فيه)، فإن علم العلاقات يزودنا بسلسلة أخرى من البيانات المثيرة للاهتمام. وهو ما نتحدث عنه أدناه.

الروابط تتكرر

كانت الروابط الأسرية وتجارب الوالدين والطفل من أولى المجالات التي درسها علم العلاقات. كانت مساهمات مثل تلك التي قدّمها الباحثان النفسيان جون بولبي وماري أينسوورث في نظرية التعلق، حاسمة لفهم العلاقات الإنسانية.

ووفقًا للتقرير الذي نشره موقع nospensees، فإنه بفضل هذا العمل والبحوث التي تمت لاحقًا، نعلم الآنّ أن هذه الروابط الأساسية تشكل الشخصية واحترام الذات والثقة في الآخرين.

والأهم من ذلك أنّ هذه الميول المكتسبة في الطفولة تميل إلى أن تظل مستقرة وتؤثر على علاقات الشخص البالغ. بعبارة أخرى نحن نبني روابطنا على أساس هذه العلاقة الأولى التي نعيشها مع الوالدين.

العلاقات تعاملات

اكتشاف آخر مثير للاهتمام لهذا النظام هو الذي يخبرنا عن طبيعة العلاقات المعاملاتية. وهذا يعني أنّ هذه العلاقات تمثل تبادلًا اجتماعيًا، وأنّ الناس يقيّمون باستمرار الربح أو الخسارة التي تمثلها بالنسبة لنا. نحن نحلل ما تجلبه لنا كل علاقة إيجابية وسلبية، ونقارنها بمثاليتنا ومع الخيارات البديلة.

وبالتالي، على سبيل المثال، قد يعتمد الرضا بين الزوجين على استجابة أحد الطرفين لمشاعر واحتياجات الآخر، أو على قدرته على التواصل وحل النزاعات. وبالتالي، إذا أعطى التقييم العام نتائج سلبية فإن التخلي عن الارتباط يصبح محتملا.