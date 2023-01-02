أنواع الإبداع الخمسة حسب "ديغراف"

يتم تحديد الأنواع المختلفة للإبداع من خلال العمليات التي تجمع بينها، وبينما يطفو البعض منها من خلال التفكير، ينشط البعض الآخر بشكل عشوائي تقريبًا، لذلك يمكننا جميعًا أن نكون مبدعين إذا اكتشفنا هذه القدرة وحاولنا ممارستها.

جيفري توماس ديغراف دكتور في علوم التربية، حصل على تقدير دولي عن عمله حول القيم المتضاربة والتعلم المعقد، ومن أشهر مقارباته وجود خمسة أنواع من الإبداع، ولإجراء هذا التصنيف اهتم بالطريقة التي ينشأ بها الإبداع وبالعمليات التي ينطوي عليها.

تتوافق أنواع الإبداع الخمسة، وفقًا لديغراف، أيضًا مع خمسة مستويات من الإبداع، تتراوح من البسيط إلى المعقد، فهكذا انطلق من فكرة أن كل البشر يمتلكون بذرة الإبداع، على جميع المستويات، لكن هذه البذرة لا تنبت إلا إذا عملنا على تطويرها.

بشكل عام، يُعرّف الإبداع، وفقًا للتقرير الذي نشره موقع nospensees يوم الأحد، بأنه القدرة على تبني وجهات نظر جديدة في مواجهة مشاكل قديمة، ومن هنا إنتاج حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق.