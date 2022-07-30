مسبح وفندق فخم.. وسام السويلمي تفاجئ الجميع بأجواء استجمام غير متوقعة

فاجأت الشابة السعودية وسام السويلمي المتعاطفين الكثر معها من مواطنيها بأجواء استجمام غير متوقع أن تعيشها فور عودتها للمملكة التي وصلتها، مساء الجمعة، قادمةً من ألمانيا التي هربت إليها بسبب ”تعرضها للعنف والتحرش والاعتداء“ من أفراد مقربين في أسرتها.

وعادت السويلمي إلى الرياض في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة، ليستقبلها فريق من الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية، ضمن تدخل حكومي لتوفير حماية لها وتلبية احتياجات عودتها للبلاد.

لكن الشابة العشرينية التي كان يُعتقد أن تكون في مكان مجهول خشية تعرضها لاعتداء من أفراد عائلتها بعد تهديدات تلقتها قبيل عودتها، خالفت تلك التوقعات وظهرت في فندق فاره تمضي فيه أوقات استجمام كما يبدو.

كما وثقت وسام، في مقطع فيديو آخر نشرته عبر حسابها في سناب شات، وجودها في مسبح الفندق الذي يتواجد فيه عدد من الزوار الباحثين عن البرودة في المياه هرباً من طقس العاصمة الحار.

وتبدد تلك التفاصيل التي تعيشها وسام، إلى حدٍ كبير، المخاوف التي أشارت إليها قبل أسابيع حول تلقيها تهديدات من عائلتها، إذ يبدو أن فريق الحماية الاجتماعية قد تواصل مع أسرتها ليضمن أن تكون الفتاة في أمان لحين تسوية خلافها مع أسرتها.

ومن غير المعروف متى تنتهي رحلة الاستجمام والراحة التي تقضيها وسام، وما إذا كان فريق الحماية الاجتماعية سيسعى لحل الخلاف بينها وبين أسرتها، أم سيسعى لكي تعيش حياة مستقلة عنهم بعد تقديم المساعدة لها لبدء تلك الحياة.

وشهدت قصة وسام تحولاً كبيراً عندما أقنعها الفنان والناشط في المجال الإنساني فايز المالكي، قبل أسابيع قليلة، بالعودة إلى بلادها، لتتدخل السفارة السعودية في برلين وتستقبلها وتوفر لها احتياجات العودة قبل أن تعدل عن فكرتها تلك بسبب مخاوف من عائلتها.

وألغت السويلمي عودة مقررة لها لبلادها رغم توفير تعهدات بتوفير حماية لها، بعدما قالت إنها تلقت تهديدات من عائلتها، كما ألمحت قبل أيام لرغبتها في الانتحار في ألمانيا، قبل أن تقرر العودة بالفعل وتصل الرياض.

وفي مارس/ آذار الماضي، أوقفت الشرطة السعودية في مدينة عرعر شمال البلاد والد وسام، دون الإشارة لاسمه، بتهمة التحرش بوسام بالاستناد لمقطع فيديو نشرته الابنة ويوثق الحادثة التي أثارت جدلاً واسعاً في المملكة.

وقالت الشرطة حينها إنها اتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وأحالته إلى النيابة العامة، لكن من غير الواضح إن كان قد صدر حكم إدانة ضده.

ويعتذر ”إرم نيوز“ عن نشر مقطع الفيديو لمخالفته القواعد الأخلاقية وسياسة التحرير للموقع، لكن الشابة الضحية تقول إن المتحرش كان يهددها بحياتها.

ورد عم وسام على تطور قضيتها في الأسابيع الأخيرة، وانتقد نشرها تفاصيل قصتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتطبق السعودية ”نظام مكافحة التحرش“ منذ العام 2018، الذي ينص على فرض عقوبات مشددة تتضمن السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامات مالية باهظة، قبل أن يتيح تعديل جديد عليه هذا العام التشهير بالمتحرشين.