وسط تحذيرات من خطورتها.. مسابقة مثيرة لمصارعة الإبل في السعودية (فيديو)

أبدى مربو إبل مخاوفهم من مسابقة جديدة يعتزم تنظيمها نادي الإبل في السعودية، وتعتمد على مصارعة بين المتسابق و“قعود“ تنتهي بامتلاك المصارع لابن الجمل فيما لو تمكن من طرحه أرضًا.

ويعتبر طرح القعود أو الإبل بمختلف أعمارها أمرًا شائعًا لدى المربين ذوي الخبرة، إذ يقوم المصارع باستخدام حبل أو دونه للسيطرة على سفينة الصحراء وطرحها أرضًا، لكن الأشخاص الذين ليست لديهم مهارات بتلك المصارعة الغريبة، يواجهون مخاطر كبيرة على حياتهم من جمل هائج.

وكشف نادي الإبل عن المسابقة التي تحمل اسم ”القعود قعودك لا طرحته“، وتقوم على اختيار الكاميرا لأربعة أشخاص من الجمهور الراغب في المشاركة بشكل عشوائي، ليقوموا بمصارعة أربعة قعدان في مضمار مخصص، على أن تنتهي المسابقة بمجرد طرح المتسابق للقعود الذي سيصبح ملكه.

الميدان ميدانك، والقعود لاطرحته قعودك ???? نتحراكم يوم السبت 2019/12/28 #مزاين_الإبل pic.twitter.com/HaQKt2pLoN — مهرجان الإبل (@alaibilfestival) December 24, 2019

وأبدى كثير من عشاق الإبل حماسهم للمشاركة في المسابقة الجديدة، التي ستقام يوم السبت المقبل، بعد الانتهاء من عروض المزايين على لجنة التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي يقام حاليًا بالقرب من الرياض.

لكن تحذيرات البعض من ملاك الإبل والملمين بطبيعة تلك الحيوانات، حضرت أيضا، خشية مشاركة أشخاص غير متدربين على هذه الرياضة أو الممارسة المتوارثة طمعا في الفوز بالقعود.

ولم يبد نادي الإبل المشرف على المهرجان والمسابقة، أي نية لإلغائها بعد تلك التحذيرات، لكن من الصعب الجزم من الآن بأنها ستقام كما هو مخطط لها في ظل وجود تلك التحذيرات.

وقال أحد الرافضين للفكرة: ”بتطيح الكاميرا على واحد ما يعرف للإبل وبيسوقه الطمع وبيرثع فيه القعود، وممكن لا سمح الله يذبحه وإلا يكسره مثل هالفعاليات، لازم قبلها توقيع على أوراق وتوفير أدوات سلامة للمشاركين“.

بتطيح الكاميرا على واحد ما يعرف للابل وبيسوقه الطمع وبيرثع فيه القعود وممكن لا سمح الله يذبحه والا يكسره مثل هالفعاليات لازم قبلها توقيع على اوراق وتوفير ادوات سلامة للمشاركين — عبدالله العالمي (@viM8ROD) December 24, 2019

واختار آخر التحذير من المسابقة بنشر فيديو لحادثة سابقة تعرض فيها أحد الأشخاص لإصابات بالغة خلال محاولته طرح قعود بحسب ما يظهر في الفيديو.

الوضع بيصير زي كذا ???????????? pic.twitter.com/UAA09pKUUN — MID (@Hawi1y) December 24, 2019

وقال ثالث في تعليق على إعلان المسابقة الذي نشره مهرجان الإبل عبر تويتر: ”خلو الإسعاف قريب بيجي انزلاق غضروف وتكسير عظام“.

خلو الإسعاف قريب بيجي انزلاق غضروف وتكسير عظام — ، (@iVynfhygz8tUYhc) December 24, 2019

وانطلقت النسخة الرابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، يوم الـ15 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، في منطقة تسمى الصياهد الجنوبية، وتقع على بعد 140 كيلومترا شمال شرق الرياض، ويفوق مجموع جوائزه 100 مليون ريال.

وتعد الإبل الحيوان الأكثر مكانة لدى السعوديين، إذ يفوق عددها المليون رأس، ويبلغ سعر بعضها ملايين الريالات في مسابقات المزايين، وتولي المملكة اهتماما رسميا متزايدا بتربية تلك الحيوانات، من خلال ترقيمها والإشراف عليها.

وافتتحت السعودية نادي الإبل في العام 2017، للإشراف على خططها في الاهتمام بسفينة الصحراء ذات المكانة الكبيرة في نفوس السعوديين وماضي بلادهم.

ويحظى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، باهتمام رفيع المستوى في المملكة، ويحضر حفله الختامي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بجانب قادة وزعماء من دول عربية وأجنبية.