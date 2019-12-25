بسبب الكسوف.. السعودية تحذر من النظر إلى أشعة الشمس في هذه الأوقات

حذر الدفاع المدني السعودية، اليوم الأربعاء، من النظر إلى أشعة الشمس يوم غد الخميس من الساعة 5:30 إلى 7:45 صباحا.
وجاء في تحذير الدفاع المدني ”تشهد سماء المملكة صباح يوم غد الخميس كسوفا حلقيا نادرا للشمس يبدأ من الساعة 5:30 وينتهي عند 7:45 صباحا ولصحة عيناك تجنب النظر إلى أشعة الشمس مباشرة أثناء كسوفها متمنين السلامة للجميع“.
????تنويه????
تشهد سماء المملكة صباح يوم غدٍ الخميس كسوفاً حلقياً نادراً للشمس يبدأ من الساعة 5:30 وينتهي عند 7:45 صباحاً ولصحة عيناك تجنب النظر إلى أشعة الشمس مباشرة أثناء كسوفها متمنين السلامة للجميع . pic.twitter.com/ZQqPF4Jn0e
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) December 25, 2019
وفي وقت سابق وجه وزير التعليم السعودي، بتأخير اختبارات الطلاب والطالبات في جميع مدارس المملكة يوم غد الخميس إلى الساعة التاسعة صباحا، بسبب ظاهرة الكسوف.
ويسبب الكسوف انبعاث أشعة فوق بنفسجية تجعل النظر المباشر للشمس لمدة طويلة شديد الخطورة ومضرا بمركز الإبصار.