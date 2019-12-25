بسبب الكسوف.. السعودية تحذر من النظر إلى أشعة الشمس في هذه الأوقات

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حذر الدفاع المدني السعودية، اليوم الأربعاء، من النظر إلى أشعة الشمس يوم غد الخميس من الساعة 5:30 إلى 7:45 صباحا. وجاء في تحذير الدفاع المدني ”تشهد سماء المملكة صباح يوم غد الخميس كسوفا حلقيا نادرا للشمس يبدأ من الساعة 5:30 وينتهي عند 7:45 صباحا ولصحة عيناك تجنب النظر إلى أشعة الشمس مباشرة أثناء كسوفها متمنين…