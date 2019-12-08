فنان يأكل الموزة التي بيعت بـ120 ألف دولار (فيديو)

المصدر: ا ف ب

باع فنان موزة معلقة بشريط لاصق على جدار بسعر 120 ألف دولار وقد التهمها فنان آخر ..من أجل إحداث صدمة.

العمل بعنوان ”كوميديان“ وهو مجرد موزة معلقة على جدار من تصميم الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان وقد اشتراها جامع أعمال فنية فرنسي بهذا السعر.

وكانت الموزة معروضة في معرض آرت بازل للفن المعاصر في ميامي بيتش (الولايات المتحدة) عندما قرر أحد الزوار لفت الانتباه.

بعد بيعها بـ 120 ألف دولار.. زائر يأكل الموزة المعلقة على الجدار#إرم_نيوز pic.twitter.com/2C8bA5XJnl — إرم نيوز (@EremNews) December 8, 2019

وقد أظهر مقطع مصور بثه عبر ”إنستغرام“ ديفيد داتونا الذي يقدم نفسه على أنه فنان أمريكي من أصل جورجي مقيم في نيويورك وهو ينزع الموزة عن الجدار الأبيض أمام حشد من الفضوليين. وقال إنه ”أداء فني“ عنوانه ”هانغري آرتيست“ (فنان جائع) قبل أن يقتاده مسؤول في المعرض بعيدًا عن الأنظار. وهو قال بعدما أكل الموزة ”شكرًا، إنها لذيذة جدًا“.

ويبدو أن الأضرار نسبية جدًا بحسب غاليري إيمانويل بيروتان التي باعت العمل الفني. فقد أوضح مدير العلاقات مع المتاحف فيها لوسيان تيراس لصحيفة ”ميامي هيرالد“ المحلية ”هو لم يدمر العمل فالموزة هي مجرد فكرة“.

وتكمن قيمة العمل في شهادة الأصالة المرافقة له، إذ أن الموزة ينبغي أن تجدد بانتظام بدلاً من أن تهتري. وقد علقت موزة جديدة على الجدار بالفعل بعد ربع ساعة.

وأضاف تيراس ”أدى ذلك إلى الكثير من التوتر ولفت الانتباه ونحن لا نحبذ ذلك. لكن ردود الفعل كانت رائعة ورسمت البسمة لدى كثير من الناس“.

وماوريتسيو كاتيلان معروف خصوصا بعمله ”أميركا“ وهو مراحيض مصنوعة من الذهب 18 قيراطًا مع مقعد وطرادة مياه. واختفى هذا العمل الذي يقدر سعره بخمسة إلى ستة ملايين دولار منذ سرق في أيلول/سبتمبر من قصر بلينيم في ودستوك في جنوب إنجلترا.