انهيار خطيبته وظهور شقيقه لأول مرة.. الصدمة تسيطر على عزاء الراحل هيثم أحمد زكي (صور)

تلقى رامي شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي مساء السبت، العزاء في أخيه بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد التابعة لمحافظة الجيزة، حيث بدت الصدمة على وجوه الفنانين الذين حضروا لتأدية العزاء.

وظهرت إنجي سلامة، خطيبة الراحل هيثم أحمد زكي، وهي في حالة انهيار تام، مع بدء العزاء.

وتلقى واجب العزاء بجانب رامي شقيق الفنان الراحل من والدته، نقيب الممثلين أشرف زكي، وإيهاب فهمي، ومحمد إمام، ومصطفى متولي.

وحضر العزاء كل من الفنانين، أحمد السقا، أحمد حلمي، محمد رمضان، تامر حسني، محمد عادل إمام، درة، يسرا، دينا الشربيني، أحمد فلوكس، فردوس عبد الحميد، هنا شيحه، ناهد السباعي، دلال عبد العزيز، والأخوين محمد وكريم محمود عبد العزيز، محمد هنيدي، صلاح عبد الله، محمد لطفي، رجاء الجداوي، وفاء عامر، باسم سمرة، آيتن عامر، إيمان العاصي، نهال عنبر، بوسي وابنتها مي نور الشريف، تامر حبيب، أحمد آدم، وعدد آخر من نجوم الفن.

وشيع جثمان الفنان الراحل بعد ظهر الخميس الماضي، من مسجد مصطفى محمود، وتم دفنه بمدافن الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على وداعه.

وتوفى الفنان هيثم أحمد زكي في الساعات الأولى من صباح الخميس عن عمر يناهز 35 عامًا، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية داخل منزله بمنطقة الشيخ زايد، حيث عثرت الشرطة عليه داخل حمام منزله متوفًّى، بعد قيام خطيبته إنجي سلامة بتقديم بلاغ عن تغيبه.