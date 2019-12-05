طالبة مسلمة تنقذ حياة زملائها أثناء إطلاق نار بالولايات المتحدة‎ (فيديو)

لقيت طالبة مسلمة في ولاية ويسكونسن الأمريكية، إشادة واسعة بعد انتشار مقطع فيديو لها على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر فيه وهي تنقذ حياة العشرات من زملائها أثناء حادث إطلاق نار.

وأفادت قناة الحرة الأمريكية، يوم الخميس، بأن الطالبة، دعاء أحمد، بمدرسة أوشكوش ويست الثانوية في ولاية ويسكونسن في الولايات المتحدة ، تصرفت بموقف بطولي أثناء إطلاق النار الذي وقع، يوم الثلاثاء.

لحظة وقوع الحادثة لم تكن دعاء تعرف ماذا يجري، فشعرت بشيء من القلق، على غرار بقية طلاب المدرسة.

وبتوجيه من المعلمين، بدأ الطلاب في الفرار مذعورين، وحينها سمعت دعاء أحد الطلاب وهو يدعو الآخرين للتوجه إلى ”مسجد قمر“ القريب من المدرسة.

لكن المسجد في هذ الفترة عادة ما يكون مغلقًا، وفي تلك اللحظة تمالكت دعاء نفسها وقامت بعمل بطولي، حيث تمكنت من إدخال الرقم السري للمسجد، وظلت في الخارج حتى ضمنت دخول نحو 100 طالب إلى المسجد.

وحظي مقطع الفيديو الذي يظهر دعاء وهي تفتح باب المسجد للطلاب، بتداول واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشهدت المدرسة الثانوية حالة من الفوضى، صباح يوم الثلاثاء الماضي، إثر طعن طالب (16 عامًا) لأحد الضباط بعدما أطلق الأخير النار لمرة واحدة على الطالب داخل المدرسة، التي تقع في الجهة المقابلة للمسجد.