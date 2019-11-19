أسفر عن مصرع 5 عمال.. تطورات جديدة في حادث انهيار برج كهرباء بمصر

أمرت النيابة العامة المصرية، مساء الثلاثاء، بحبس 4 متهمين، في حادث انهيار برج كهرباء أوسيم الذي نتج عنه 5 قتلى ومصابين اثنين.

ووجهت النيابة العامة بالجيزة للمتهمين اتهامات القتل الخطأ لـ5 عمال والإصابة الخطأ لـ2 آخرين، ومخالفة شروط السلامة والصحة المهنية وعدم تأمين جهة العمل من مخاطر المهنة.

وكانت نيابة أوسيم تلقت بلاغًا بانهيار برج كهرباء بمنطقة الوراق في مصر، مما أدى إلى مصرع 5 مواطنين وأصيب 2 آخرين.

وتبين من التحريات الأولية، أن عمال إحدى شركات المقاولات كانوا يفكون البرج المنهار الذي يبلغ ارتفاعه ”110 أمتار“، وتمكنوا من إحلال مسافة 85 مترًا من البرج، وأن العمال سقطوا من ارتفاع 25 مترًا حال استكمال فك الجزء المتبقي من البرج، وهو ما أدى إلى مصرع 4 من بينهم وإصابة 3 آخرين، قبل أن يتوفى أحدهم بالطريق للمستشفى.

وكانت رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، المهندسة صباح مشالي، قد صرحت لـ“إرم نيوز“، أن ”البرج المنهار كان يقع داخل محطة غرب القاهرة لإنتاج الكهرباء، وانهار أثناء فكه“.

وقال شاهد عيان من سكان المنطقة لـ ”إرم نيوز“، إنه سمع صوت اصطدام شيء ضخم على الأرض، وفوجئ الجميع بسقوط البرج في منطقة كان يتواجد بها العديد من العمال؛ مما أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا والمصابين“.