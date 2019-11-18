شاهد بالفيديو.. لحظة دهس سيارة 11شخصًا في القاهرة

رصدت كاميرات المراقبة بمنطقة وسط البلد، بالعاصمة المصرية ”القاهرة”، حادث قيام سيارة بدهس 11 شخصًا؛ نتيجة للسرعة الزائدة وصعود السيارة أعلى الرصيف، ونتج عنه وفاة 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وكانت نيابة قصر النيل، أمرت بحبس المتسبب في حادث تصادم طلعت حرب، 4 أيام على ذمة التحقيق، والكشف عن تعاطيه المخدرات.

وكشفت التحريات، أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم عقب اصطدام سيارة بهم، بشارع طلعت حرب بمنطقة وسط البلد، وأصيب 8 آخرون، حيث تم نقل الجرحى والجثث إلى المستشفى.

وبينت التحريات والتحقيقات، أن زفة عروسين بالسيارات تسببت في وقوع الحادث.