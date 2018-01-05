وزير صحة عُمان يوضح حالة المشجعين بعد حادث انهيار الحاجز الزجاجي بنهائي كأس الخليج (فيديو)‎

أعلن أحمد بن محمد السعيدي، وزير الصحة بسلطنة عُمان، عدم وجود أي إصابات حرجة خلال سقوط عدد من جماهير المنتخب العُماني في ملعب جابر الدولي بالكويت، خلال نهائي كأس الخليج 23.

وقال وزير الصحة العُماني: إن هناك 40 شخصًا أصيبوا بجروح، ومواطن واحد فقط تم عمل أشعة مقطعية له نتيجة الألم، وفق التقارير التي صدرت من وزارة الصحة الكويتية.

وبيّن أن كل المصابين حالتهم جيدة وكل الإصابات “طفيفة وغير مقلقة”، مشيرًا إلى أن الحالات تم نقلها إلى ثلاثة مستشفيات.

وسقط حاجز أحد مدرجات ملعب “جابر الدولي” بعد تدافع الجمهور العُماني، تفاعلًا مع لاعبي منتخبهم المتوجين بلقب البطولة الخليجية للمرة الثانية في تاريخ بطولات كأس الخليج العربي لكرة القدم.

ووصلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث؛ لإسعاف الجرحى، ونقلهم إلى المستشفيات.

وتوّج المنتخب العُماني بلقب كأس الخليج للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تغلب على الإمارات في النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.