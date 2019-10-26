 تأخير رحلة جوية نرويجية بسبب شعور كلاب بالحزن

قال المتحدث باسم شركة الطيران النرويجية، إنه تم تأجيل رحلة كانت متجهة إلى أوستن، تكساس، على مدرج مطار جاتويك في لندن، صباح أمس الجمعة، بعد أن شعرت العديد من كلاب البلدغ الفرنسية التي ترتدي تنورات قصيرة بالأسى، وبدت عليها علامات الضيق قبل المغادرة، بحسب ماذكرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وكانت الطائرة النرويجية بوينغ 787-9 تحمل العديد من كلاب الدعم العاطفي على متن الرحلة الجوية النرويجية 7181 التي استغرقت 10 ساعات إلى أوستن، تكساس.

لكن كلاب البلدغ، التي تم حملها في حقائب السفر في مقصورة الطائرة أصبحت تشعر بالأسى تمامًا بينما كانت الرحلة على وشك الإقلاع في الساعة 11 صباحًا.

وبعد 90 دقيقة من محاولة تهدئة الحيوانات الأليفة، أمر قائد الطائرة بنزول الكلاب ومالكيها الاثنين من الطائرة عند البوابة.

ووفقًا للصحيفة، فقد أقلعت الرحلة 7181 بعد التأخير الطويل، حيث غادرت في تمام الساعة الثانية عشر والنصف بعد الظهر، ولكن بدون الكلاب.

وتسمح خطوط الطيران النرويجية بركوب كلاب الدعم العاطفي على متن الطائرة في رحلاتها من وإلى الولايات المتحدة.

وتزايدت شعبية كلاب الدعم العاطفي مع كثرة إعلان الذين يعانون من القلق والإجهاد وارتفاع ضغط الدم وغيرها من الأمراض العقلية والبدنية خلال الرحلات الطويلة، رغبتهم في مثل هذه الكلاب لمرافقتهم خلال تلك الرحلات.

لكن يجب أن تكون الحيوانات مجهزة بالأوراق وجوازات السفر المناسبة ليسمح لها بالسفر في المقصورة.

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية النرويجية إن ”أمن وسلامة الركاب وطاقمنا هي أولى أولوياتنا“.

يُذكر أنه في تموز/يوليو الماضي، تلقى مضيف طيران خمس غرز بعد أن تعرض للعض من كلب عاطفي في رحلة من تكساس إلى ولاية كارولينا الشمالية.