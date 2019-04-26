فرناندينيو: مانشستر سيتي ينافس كـ ”الحيوانات“ للفوز بالدوري الإنجليزي

قال فرناندينيو لاعب وسط مانشستر سيتي، إن فريقه أظهر أنه يستطيع المنافسة مثل ”الحيوانات“ هذا الموسم للاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستعاد مانشستر سيتي الصدارة متقدمًا بنقطة على ليفربول، بعد انتصاره 2/0 على مستضيفه مانشستر يونايتد، يوم الأربعاء، ويمكن أن يصبح أول فريق يحافظ على لقب الدوري في موسمين متتاليين منذ فوز غريمه في أولد ترافورد في 2009.

وسيضمن مانشستر سيتي لقبه الرابع في الدوري في آخر 8 مواسم لو انتصر في آخر 3 مباريات، وقال فرناندينيو إن فريقه أظهر ضد مانشستر يونايتد رغبته في النجاح.

وأبلغ اللاعب البرازيلي الصحفيين: ”أظهرنا رغبتنا في المنافسة على كل كرة مثل الحيوانات. أعتقد أنها روح فريق يريد التتويج باللقب“.

وكان ليفربول، الساعي لإنهاء صيامه عن لقب الدوري منذ 29 عامًا، يتقدم بـ7 نقاط على سيتي في يناير، قبل أن يلحق به فريق المدرب بيب غوارديولا هزيمته الوحيدة في البطولة ويقلص الفارق.

وفاز مانشستر سيتي في آخر 11 مباراة في الدوري، ويؤمن فرناندينيو أن الصراع سيستمر حتى النهاية، وقال: ”لو نظرنا إلى يناير كان يمكن (لليفربول) التقدم بـ10 نقاط بعد مواجهتنا. لكننا لم نرد حدوث ذلك. قلصنا الفارق إلى 4 نقاط والآن نتفوق بنقطة واحدة“.

”هذه هي طريقة حسم الدوري الممتاز، وأتمنى أن نقوم بعملنا والفوز بالمباريات الثلاث والتتويج“.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على بيرنلي، يوم الأحد، قبل أن ينهي الموسم بمباراتي ليستر سيتي وبرايتون.

وأضاف فرناندينيو، الذي من المحتمل أن يغيب عن المباراة بسبب إصابة في الركبة: ”(مواجهة) بيرنلي صعبة دائمًا. لديه أسلوب مميز في اللعب ومواجهته على أرضه ليست سهلة. (بيرنلي) تعادل مع تشيلسي يوم الإثنين الماضي“.

وتابع: ”يجب علينا التعافي سريعًا وأن نكون جاهزين. ستكون مباراة مهمة جدًا وصعبة جدًا لنا“.