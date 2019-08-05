رئيس تركمانستان يرد على شائعات وفاته بأنشطة غريبة عند ”أبواب الجحيم“ (صور)

ظهر قربانقلي بردي محمدوف رئيس تركمانستان في مقاطع مصوّرة بثت عبر التلفزيون الرسمي لدولته، وهو يمارس أنشطةً ترفيهيةً متنوعةً، حيث طاف بمركبة سباق كان يقودها بنفسه حول حقل النفط الشهير في البلاد باسم ”أبواب الجحيم“، وذلك لدحض شائعة وفاته التي انتشرت مؤخرًا، بعد اختفائه عن الأضواء منذ حزيران يونيو الماضي.

كما ظهر الرئيس عبر مقطع فيديو وهو يستقبل حاشيته والتي ارتدى جميع أفرادها ملابس موحدة، وفي مشهد آخر مارس لعبة دبابيس البولينغ، وأدى فيها ثلاث ضربات.

واشتهر الرئيس التركماني قربانقلي بردي محمدوف، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، بنشر مقاطع فيديو له عبر التلفزيون الحكومي، حيث يظهر قائدًا قويًا لينفي بذلك جميع الشائعات التي تلاحقه.

وفي وقت سابق من هذا العام، ظهر الرئيس محمدوف وهو يرفع الأثقال من أمام مقر عمله في المجلس الوزاري.

ويُعد بردي محمدوف ثاني رئيس لتركمانستان منذ أن حصلت على الاستقلال بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1990م.

وتُصنّف دولة تركمانستان من الدول الأقل حريةً في العالم، حيث تضعها منظمة ”فريدم هاوس“ غير الحكومية للبحوث الديمقراطية والسياسية ومقرها الولايات المتحدة، بنسبة 4% من حيث الحقوق السياسية والحريات المدنية.