تركمانستان تستأنف تصدير الغاز إلى روسيا بعد توقف 3 سنوات

قالت شركة الغاز الروسية العملاقة ”غازبروم“، اليوم الاثنين، إن تركمانستان استأنفت تصدير الغاز الطبيعي إلى روسيا بعد توقف استمر ثلاث سنوات، مؤكدة بذلك تقريرًا نشره موقع ”أورينت.تي.إم“ الإخباري الإلكتروني في تركمانستان.

وقال سيرغي كوبريانوف المتحدث باسم غازبروم: ”الإمدادات تتدفق“، فيما لم تفصح غازبروم أو التقرير الإعلامي التركمانستاني عن أي تفاصيل تتعلق بالسعر أو الكميات.

وكانت روسيا أكبر مشتر لغاز تركمانستان حتى 2010، حينما بدأت الأخيرة التصدير إلى الصين.

وخفضت روسيا حينئذ وارداتها، وأوقفتها تمامًا في أوائل 2016، وهو ما ساهم في هبوط إيرادات تركمانستان من العملة الصعبة.

ويناقش الطرفان منذ ذلك الحين شروطًا جديدة لإمدادات الغاز، وأجريت آخر جولة من المحادثات الشهر الماضي.

وقبل تحويل بعض التدفقات إلى الصين، كانت تركمانستان تضخ ما يصل إلى 50 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا إلى روسيا.

واليوم، تصدر ما يصل إلى 40 مليار متر مكعب سنويا باتجاه الشرق، بينما تنتج نحو 70 مليار متر مكعب.