تركمانستان تقتل صياديْن إيرانييْن

أعلن مسؤول إيراني، الأربعاء، أن قوات حرس الحدود في تركمانستان، قتلت اثنين من الصيادين الإيرانيين عندما كانا يصطادان السمك على الواجهة البحرية للدولتين.

وقال إلياس الهوتشي حاكم مدينة بندر تركمان التابعة لمخافظة كلستان شمال إيران المحاذية للحدود مع تركمنستان، إن “حرس الحدود التركمانيين أطلقوا النار على اثنين من الصيادين الإيرانيين، وقتلوهما بعدما كانا يصطادان على الواجهة البحرية لدولتين”.

وأضاف الهوتشي للوكالة الرسمية الإيرانية، أن “السلطات التركمنستانية أطلقت النار عليهما دون توجيه تحذيرات لهما”.

ووصف المسؤول الإيراني “التعدي على صيادي بلاده من قبل حرس الحدود التركمانيين بأنه غير مناسب”.

وفي سياق متصل، نقلت الوكالة الرسمية الإيرانية “إيرنا”، عن مصادر قولها إن “صيادين آخرين اعتقلا أيضًا من قبل قوات تركمنستان”.

وتشترك إيران مع جمهورية تركمانستان بحدود طويلة من الناحية الشمالية الشرقية، ولدى البلدين علاقات اقتصادية وتجارية واسعة.