في منتصف حفلها الذي أحيته ضمن جولتها في ميونيخ، أوقفت المغنية أديل عرضها لتتابع نهائي سباق 100 متر للسيدات في أولمبياد "باريس 2024"، والذي تم بثه على شاشات عملاقة في ساحة "معرض ميونيخ" التي تستوعب 80 ألف متفرج.

وقالت أديل لجمهورها: "نعم سأغني أغنية هالو خلال دقيقة.. لكن دعوني أشاهد السباق أولاً".

وبعد بدء السباق، صمت الجمهور لمدة تزيد عن إحدى عشرة دقيقة لمتابعة المنافسة، والتي أسفرت عن فوز جوليان ألفريد من سانت لوسيا بالميدالية الذهبية، بينما نالت شاكاري ريتشاردسون وميليسا جيفرسون الفضية والبرونزية على التوالي.

وعقب انتهاء السباق، عادت أديل إلى الأداء، وتفاجأت بتفاعل جمهورها، إذ غنت أغنية "شخص ما يشبهك" (Someone Like You) وسط تصفيق حار وبكاء شديد من جانبها، وتأثرت أديل بشدة بردود فعل الجمهور، الذين بدوا كصوت واحد خلال غنائها.

ولم ينتهِ الحفل عند هذا الحد، إذ اضطرت أديل لإيقاف العرض مجددًا؛ بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على ميونيخ، مما أدى إلى تبلل طرحتها التي تلامس الأرض.

وأظهرت فيديوهات متداولة كيف أثرت الأمطار على حركة أديل على المسرح، إذ صرّح بعض المتابعين بأنها كانت تكافح للوصول إلى بعض الأماكن على الخشبة.

يُذكر أن أديل، التي حصلت على جائزة غرامي في يوليو الماضي، أعلنت أنها ستأخذ استراحة طويلة بعد عروضها في ألمانيا لتكريم إصدار ألبومها الرابع.

كما ينتظر محبوها تصوير فيلم يتناول قصة حياة خطيبها ريتش بول، بعد أن أعلنا خطوبتهما سرًّا في مسقط رأسها، توتنهام، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.