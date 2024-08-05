تقف الكرة المغربية اليوم الإثنين على أعتاب كتابة فصل جديد من التاريخ، وذلك عندما يواجه منتخب أسود الأطلس الأولمبي، المنتخب الإسباني في نصف نهائي مسابقة كرة القدم في الألعاب الأولمبية باريس 2024، اليوم الإثنين

ويدخل رفاق أشرف الحكيمي، موقعة ملعب "فيلودروم" في مدينة مرسيليا، مساء اليوم الإثنين، وفي الأذهان هدف واحد: تكرار إنجاز مونديال قطر، منذ عام ونصف العام، حتى وإن اختلف الزمان والمكان والإطار.

لكن المنتخب المغربي، الذي كتب في نهائيات كأس العالم 2022 فصلا من التاريخ، وأصبح أول منتخب إفريقي يبلغ المربع الذهبي للمونديال، سيعمل على إضافة إنجاز جديد للكرة المغربية تتغنى به الأجيال القادمة، وذلك على الرغم من أن منافسه ليس سوى المنتخب الإسباني المنتشي بإنجازه القاري قبل أسابيع قليلة بإضافة نجمة رابعة على قميص لاروخا في يورو 2024.

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جاهزية كبرى للأسود

وقدم المنتخب المغربي خلال منافسات الألعاب الأولمبية باريس 2024، أداء لافتا، وذلك بفوزه في المباراة الأولى على الأرجنتين في لقاء دراماتيكي وتاريخي، (2 ـ 1) والفوز على العراق (3 ـ 0) وبينهما كانت الهزيمة العابرة أمام أوكرانيا (2 ـ 1) صدمة موقظة لكتيبة المدرب طارق السكتيوي.

وأزاح المنتخب المغربي في ربع النهائي الولايات المتحدة برباعية كاملة جاءت لتؤكد أن الجيل الحالي يعيش فترة زاهية، وسيكون التأهل للنهائيهدفا لا بديل له، خصوصا بعد أن أثبت رفاق سفيان رحيمي هداف الأولمبياد حتى الآن برصيد 5 أهداف أن لا أحد من بين المنتخبات الحالية يفوقهم في الحظوظ، وأن المنتخبات الأربعة المتأهلة للدور نصف النهائي تملك تقريبا الحظوظ نفسها في الصعود على منصة التتويج.

إسبانيا الأولمبية مختلفة عن لاروخا

ويبدو منافس أسود الأطلس، منتخب إسبانيا، في تمام جاهزيته، بعد أن تأهل لنصف النهائي أمام اليابان، لكن رفاق فيرمين لوبيز وبعد الخسارة أمام مصر في الجولة الثالثة من الدور الأول قد يكونون واحدا من المنتخبات التي سترضخ لمشيئة المغاربة الذين يملكون مجموعة تبدو بالفعل مراهنة على الذهب أو الفضة.

ويعتمد المنتخب الإسباني على لاعبين شبان مثل فيرمين لوبيز وكوبارسي من برشلونة وأبيل رويز من جيرونا وراؤول غوميز من ريال سوسيداد وغيرهم ممن يسعون إلى الفوز باللقب الثاني في تاريخهم بعد 1992، وبعد أن خسروا نهائي سيدني 2000 وطوكيو 2020.

وفي المشاركة الأولمبية الثامنة، ستكون ذكرى موقعة ثمن نهائي مونديال 2022، أمام إسبانيا، وذلك بالفوز بركلات الترجيح (3 ـ0) في مباراة شهدت تألق الحكيمي وبلال الخنوس وغيرهما، ما يشكل دافعا إضافيا لأسود الأطلس من أجل ملحمة جديدة في كرة القدم العالمية من بوابة أولمبياد باريس.

وتدور مباراة المغرب وإسبانيا في أولمبياد باريس 2024، اليوم الإثنين، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.