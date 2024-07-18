أعلنت المغنية البريطانية أديل أنها ستتوقف عن تقديم العروض الموسيقية بعد حفلها القادم في ميونيخ.

وأكدت أديل لقناة "ZDF" الألمانية"ليس لدي أي خطط لموسيقى جديدة، أريد استراحة طويلة، وأرغب في تجربة أشياء إبداعية أخرى لفترة وجيزة".

وقدمت أديل عروضها منذ نوفمبر 2022 في لاس فيغاس، وستختتمها في الـ23 من نوفمبر، وستقيم حفلين موسيقيين أسبوعيًّا في ميونيخ لمدة خمسة أسابيع قبل أن تأخذ استراحتها.

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وصرح مروج الحفل في ميونيخ، ماريك ليبربيرج، أن 95% من التذاكر بيعت، مشيرًا إلى أن المسرح سيحتوي على أكبر شاشة في حفل موسيقي، بطول 220 مترًا وارتفاع 30 مترًا.

وقالت أديل إنها تتوقع أن يكون تفاعل الجمهور الأوروبي أكثر هدوءًا مقارنة بالجمهور الأمريكي الصاخب.

والجدير بالذكر، أن ألبوم أديل الأخير "30"، تصدر قوائم المبيعات في العالم، محققًا أرقامًا خيالية.