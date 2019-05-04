قصر بلينهايم البريطاني يُنشئ مرحاضًا من الذهب لاستخدام العامة (صور)

أعلن قصر بلينهايم البريطاني، تركيب مرحاض مصنوع من الذهب، عيار 18 قيراطًا، من صنع الفنان الإيطالي موريزيو كاتيلان، والذي سيُسمح للعموم باستخدامه.

ويعد هذا القصر الذي يقع في وودستوك، أوكسفوردشاير، واحدًا من المعالم التاريخية في المملكة المتحدة، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وسيتم تثبيت المرحاض الذهبي، الذي أُطلق عليه اسم ”أمريكا“ بشكل استباقي، في منزل أوكسفوردشاير الريفي، كجزء من معرض فني قادم للفنان الإيطالي، موريزيو كاتيلان، في وقت لاحق من هذا العام.

وسيكون المرحاض أيضًا أداة فعالة يمكن للجمهور استخدامها، حيث بإمكان الحاضرين معالجة الأمان المحسن الذي سيراقب العمل الفني.

وقال مؤسس مؤسسة بلينهايم للفنون، إدوارد سبنسر إنه يتطلع لاستخدام المرحاض بنفسه.

وأضاف:“على الرغم من أنني وُلدت بملعقة من فضة في فمي، إلا أنني لم أستخدم أبدًا مرحاضًا ذهبيًا، لذلك أتطلع إليه“.

وأوضح أنه سيكون مرحاضًا مثبتًا وعاملًا وقابلًا للاستخدام“.

وسيتم تركيب المرحاض الذي تبلغ قيمته 2.5 مليون دولار في غرفة ليست بعيدة عن المكان الذي وُلد فيه السير وينستون تشرشل.

ومن المقرر أن يُعرض عمل موريزيو كاتيلان في قصر بلينهايم خلال الفترة من 12 سبتمبر إلى 27 أكتوبر.

يُذكر أنه تم بناء قصر بلينهايم بين 1705 وحوالي العام 1724، و قد تم إدراجه على لائحة مواقع التراث العالمي لليونسكو في العام 1987، وكان الهدف الأول من بنائه أن يكون هدية لجون تشرشل، دوق مارلبورو.