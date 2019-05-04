روحاني: أمريكا تستهدف العملة الإيرانية والاحتياطيات الأجنبية

اتهم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، السبت، الولايات المتحدة، بالعمل على استهداف الاقتصاد الإيراني، وتحديدًا العملة المحلية (الريال)، والاحتياطيات الأجنبية.

وقال روحاني خلال كلمة له بمناسبة يوم المعلم الإيراني:“على إيران تعزيز الصادرات غير النفطية، ومواجهة العقوبات الأمريكية“، مضيفًا أن ”بلاده ستواصل عملية بيع النفط لمواجهة العقوبات“.

وأشار روحاني إلى أن بيع النفط الإيراني زاد بمقدار مليون برميل في اليوم عقب التوقيع على الاتفاق النووي في مايو 2015، لافتًا إلى أن ”البنوك الأجنبية وعقب التوقيع على الاتفاق النووي خصصت 100 مليار دولار من القروض لإيران، والتي يمكن أن تحول صناعتنا“.

وأضاف الرئيس الإيراني أن ”إسرائيل، والمتشددين في الولايات المتحدة، والسعوديين، ودولة صغيرة أخرى، لا أرغب بذكرها، كانوا غاضبين من الاتفاق النووي“.

وتابع روحاني وهو يوجه الانتقادات لخصومه في الداخل الإيراني:“لا يزال البعض لا يؤمنون أننا في حرب سياسية، واقتصادية، وإعلامية، مع الولايات المتحدة“.