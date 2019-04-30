بالفيديو.. العاهل الأردني يشارك بتمرين إنزال مظلي

نشر الديوان الملكي الهاشمي مقطع فيديو للعاهل الأردني وهو يشارك في مجريات التمرين العسكري التعبوي (القوة الضاربة)، الذي نفذته كتيبة المدرعات/2 الملكية إحدى وحدات لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي/40، في أحد ميادين التدريب المخصصة، بمشاركة أسلحة الإسناد ورماية من الطائرات العمودية المقاتلة.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية ”بترا“ أن جلالة الملك عبدالله الثاني شارك رفاق السلاح جانبًا من يومهم التدريبي بالرماية على آلية الماردر، والتي أدخلت إلى وحدات المنطقة العسكرية الوسطى حديثًا.

جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة يشارك في يوم تدريبي لمرتبات العمليات الخاصة كمقفز للمظليين جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة يشارك في يوم تدريبي لمرتبات العمليات الخاصة كمقفز للمظليين تم النشر بواسطة ‏الديوان الملكي الهاشمي‏ في الثلاثاء، ٣٠ أبريل ٢٠١٩

واشتمل التمرين على عمليات الاستطلاع الميداني ورماية الطائرات العمودية المقاتلة من نوع كوبرا وتطبيقات ميدانية، ورمايات بالذخيرة الحية من مختلف أنواع الأسلحة الرئيسة والمساندة، من دبابات ومدفعية متوسطة ورماية الصواريخ المضادة للدبابات، إضافة إلى التعامل مع الأهداف المختلفة بأسلوب النار والحركة وتطهير الأهداف وإعادة التنظيم عن طريق فريق القتال في قوة رد الفعل السريع (QRF).