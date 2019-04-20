علماء يرصدون 237 نوعًا مختلفًا من أصوات الدلافين (فيديو)

يبدو أن العلماء لا يزالون يجهلون الكثير عن حياة الدلافين، لا سيما فيما يتعلق بطريقة التواصل بينها.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، اكتشف باحثون أن الدلافين في نهر الأمازون تجري محادثات بلغتها الخاصة باستخدام أصوات متنوعة، بطريقة مشابهة لأبناء فصيلتهم من دلافين المحيط الذين تمت دراستهم جيدًا.

ورصد العلماء نحو 237 نوعًا مختلفًا من الأصوات، أكثرها شيوعًا هي النداءات القصيرة المكونة من جزأين، والتي أصدرتها الدلافين الرضع عندما كانت تقترب من أمهاتها.

كما أصدرت الدلافين أصوات نداءات أطول شبيهة بأصوات دلافين أنف الزجاجة النادرة.

وسجلت الكاميرات والميكروفونات تحت الماء، الأصوات والتفاعلات بين الدلافين بمدينة موكاجوبا البرازيلية.

وتقول الباحثة المشاركة في تلك الدراسة الدكتورة لورا ماي كولادو، عالمة الأحياء في جامعة فيرمونت بالولايات المتحدة: ”لقد وجدنا أنهم يتفاعلون اجتماعيًا ويصدرون أصواتًا أكثر مما كنا نعتقد سابقًا، إنهم يمتلكون ثروة صوتية متنوعة للغاية“.

وخلافًا للدلافين البحرية التي تستخدم صافرات طويلة لتعزيز العلاقات الاجتماعية، من الواضح أن هذه الأصوات تستخدم أيضًا لتحذير أفراد الجماعة الآخرين للحفاظ على المسافة بينهم.

ويعتقد الباحثون أنهم لم يلتقطوا جميع أصوات الدلافين، حيث سجلوا 20 ساعة فقط وسط حياة الدلافين تحت الماء.