حل لغز مثلث برمودا.. الباحثون يفسرون اختفاء السفن في المنطقة‎

يمكن للعواصف الفائقة التي أوجدت موجات قياسًا على ارتفاع 100 قدم أن تفسر بعد سنوات من الغموض، لغز مثلث برمودا واختفاء السفن التي تحدث في هذه المنطقة.

قال الدكتور سيمون بوكسال من المركز الوطني لعلوم المحيطات في جامعة ساوثامبتون، إن الأعاصير الهائلة يمكن أن تفسر أعداد السفن التي اختفت في المنطقة.

وأضاف أن العواصف تنشأ بفاعلية عندما يندمج اثنان أو ثلاثة تشكيلات مناخية منفصلة، ما يخلق ما يعرف بـ”عاصفة الوحش”، وفقًا لصحيفة ديلي ستار.

وتابع أن هذه العواصف لا تتحرك عبر المحيط، إلا أنها تظهر فجأة بدلًا من التحرك عبر المحيط.

وأوضح أن ذلك يمكن أن يحدث في أي مكان، لكن أكثر هذه الأماكن؛ رأس أمريكا الجنوبية وكاب هورن وقمة جنوب إفريقيا ورأس الرجاء الصالح.

فعلى سبيل المثال، في رأس الرجاء الصالح، إذا حدثت عاصفة في المحيط الهندي، عاصفة في جنوب المحيط الأطلسي وعاصفة في المحيط الجنوبي، فإن تقارب هذه الأنظمة من تلك العواصف سوف يخلق “العاصفة المثالية”.

وهذه الموجات يمكن أن تحدث في أي مكان، وما يحدث هو أن قمة مجموعتي الأمواج تتراكم وتنشأ موجة عظمى – ارتفاع الموجة 30 مترًا (100 قدمًا)-.

مثلث برمودا – المعروف أيضًا باسم مثلث الشيطان – هي منطقة كبيرة في شمال المحيط الأطلسي بين فلوريدا وبرمودا وبورتوريكو.

المنطقة سيئة السمعة بالنسبة لعدد كبير من السفن والطائرات التي اختفت أثناء الإبحار أو الطيران عبرها.