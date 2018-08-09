بالصور.. اكتشاف قرط ذهبي في القدس يعود تاريخه لألفي عام‎

اكتُشف قرط ذهبي يُعتقد أن تاريخه يعود لأكثر من ألفي عام قرب معابد يهودية قديمة في مدينة القدس، فيما وصفه أثريون إسرائيليون بأنه دليل نادر على التأثير الإغريقي.

وأكدت هيئة الآثار الإسرائيلية، أن طريقة صناعة القطعة المكتشفة تتفق مع مجوهرات أوائل الحقبة الهلنستية في القرن الثالث أو أوائل القرن الثاني قبل الميلاد، بحسب ما أوردته وكالة “رويترز”.

وقال أستاذ علم الآثار بجامعة تل أبيب يوفال جادوت، الذي شارك في الاكتشاف: “هذه أول مرة يعثر فيها أحد على قرط ذهبي من الفترة الهلنستية في القدس“.

وتم اكتشاف القرط المزركش ذو الشكل الدائري والبالغ طوله أربعة سنتيمترات وفي نهايته قطعة على شكل رأس كبش، خلال أعمال تنقيب خارج أسوار البلدة القديمة بالقدس.

ويجري الحفر على بعد حوالي 200 متر جنوبي الحرم القدسي، الذي يطلق عليه الإسرائيليون جبل المعبد.