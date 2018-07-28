الكشف عن لقاء “سري” جمع السفير القطري ومسؤولة إسرائيلية في غزة

كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم السبت، عن “لقاء سري” جمع نافا بوكر، نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسرائيلية مع السفير القطري ورئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة محمد العمادي.

وبحسب موقع “واللا” الإسرائيلي، فإن النائب الليكودي التقت مع السفير القطري قبل بضعة أشهر في فندق بالقدس في شهر مارس/آذار الماضي.

وقال الموقع، “إن المسؤولة الإسرائيلية اجتمعت مع العمادي دون علم المؤسسة السياسية في إسرائيل، بما فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”، مشيرًا في نفس الوقت إلى “وجود مصالح بين الطرفين، القطري والإسرائيلي، يجعل من اللقاء أمرًا عاديًا”.

وأضاف “واللا”، “أن قطر تقوم بالوساطة بين حركة حماس وإسرائيل، في عدة ملفات منها ملف الأسرى والمفقودين الإسرائيليين الأربعة الذين بحوزة الحركة في القطاع”.

وأشار الموقع الإسرائيلي، إلى أن السفير القطري في غزة يدير علاقات مع مسؤولين بارزين في المؤسستين الأمنية والتجارية الإسرائيليتين.