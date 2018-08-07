عاطل عن العمل يذبح طفلة لسرقة قرطها الذهبي (صورة)

تجرد عاطل عن العمل في محافظة الإسماعيلية المصرية من الرحمة، حين أقدم على ذبح طفلة في عامها الرابع لسرقة قرطها الذهبي من أمام منزل أسرتها.

بدأت الواقعة باكتشاف أهل الطفلة نور عزت سالم الشافعي (4 سنوات) جثة هامدة غارقة في دمائها، بعد ذبحها وإلقائها أمام منزل الأسرة بإحدى الزراعات بمركز القصاصين الجديدة في محافظة الإسماعيلية.

وأفاد شهود عيان بأنّ العاطل الذي يدعى “محمود. ك” استدرج الطفلة لسرقة قرطها الذهبي، وعند محاولتها الصراخ قام بذبحها بطريقة بشعة.

وقد تداول عدد من أهالي المنطقة الواقعة وصورة الطفلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” (لم يتسنَ لـ”إرم نيوز” التأكد من صحة نسبتها للضحية)، مطالبين بإعدام المتهم.

من جانبها، أودعت جثة الطفلة بمشرحة مستشفى القصاصين المركزي، وحررت أجهزة الأمن محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.