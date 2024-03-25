"نظريات المؤامرة" تلاحق كيت ميدلتون رغم إعلان إصابتها بالسرطان

أثار إعلان كيت ميدلتون أميرة ويلز عن إصابتها بالسرطان ردود فعل منددة بالتكهنات المثيرة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عن صحتها، خصوصًا على منشورات ادعى أصحابها أن الأميرة البريطانية توفيت.

لكن الخبر لم يوقف نظريات المؤامرة التي لا نهاية لها على ما يبدو، بحسب تقرير لفرانس برس.

وأدى توزيع قصر كنسينغتون على وسائل الإعلام صورة ملكية تبيّن أنها معدّلة، إضافة إلى ثقافة السرية السائدة في النظام الملكي البريطاني، إلى إثارة الكثير من التكهنات عبر الإنترنت.