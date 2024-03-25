عائلة كيت ميدلتون تعلن دعمها الكامل لابنتها بعد تشخيص إصابتها بالسرطان

أعلنت عائلة أميرة ويلز كيت ميدلتون عن دعمها الكامل لابنتها في ظل الظروف الصحية السيئة التي تمر بها، بعد تشخيص إصابتها بمرض السرطان.

وأعربت الأم كارول والأب مايكل ميدلتون عن استعدادهما لرعاية الأمراء الصغار الثلاثة، جورج، وتشارلوت، ولويس، خلال هذه الفترة الصعبة.

وعلى الرغم من مشاعر القلق التي يعيشها والدا كيت، فإنهما يوليان اهتمامًا كبيرًا لأحفادهم الصغار، بحسب ما أكدته مصادر مقربة من العائلة.

وتم وصف عائلة الأميرة كيت بأنها "وحدة عائلية متماسكة تمامًا"، ما يعكس الدعم العاطفي الذي يحتاجه الأطفال والأمير ويليام خلال رحلة كيت العلاجية.