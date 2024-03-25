والدة كيت وشقيقتها
والدة كيت وشقيقتها Getty Images

عائلة كيت ميدلتون تعلن دعمها الكامل لابنتها بعد تشخيص إصابتها بالسرطان

أعلنت عائلة أميرة ويلز كيت ميدلتون عن دعمها الكامل لابنتها في ظل الظروف الصحية السيئة التي تمر بها، بعد تشخيص إصابتها بمرض السرطان.

وأعربت الأم كارول والأب مايكل ميدلتون عن استعدادهما لرعاية الأمراء الصغار الثلاثة، جورج، وتشارلوت، ولويس، خلال هذه الفترة الصعبة.

وعلى الرغم من مشاعر القلق التي يعيشها والدا كيت، فإنهما يوليان اهتمامًا كبيرًا لأحفادهم الصغار، بحسب ما أكدته مصادر مقربة من العائلة.

وتم وصف عائلة الأميرة كيت بأنها "وحدة عائلية متماسكة تمامًا"، ما يعكس الدعم العاطفي الذي يحتاجه الأطفال والأمير ويليام خلال رحلة كيت العلاجية.

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وفي تصريحات لصحيفة "ميرور"، أكد الخبير الملكي دنكان لاركومب، أهمية الدور الذي تلعبه عائلة كيت ميدلتون في تقديم الدعم والرعاية لها خلال هذه الفترة الصعبة.

وأضاف أن الأولوية الرئيسة للأمير ويليام الآن هي دعم زوجته كيت وعائلتهما، إذ من غير المتوقع أن يشارك في أي ارتباطات ملكية، إلا بعد عيد الفصح.

من جانبه، قال الخبير الملكي ريتشارد فيتزويليامز "من الواضح أن العلاج الكيميائي الوقائي سيكون صعبًا ومرهقًا للغاية بالنسبة لكيت ميدلتون، وسيحاول ويليام، الذي كان دائمًا يضع عائلته في المقام الأول، إلى موازنة وقته معها ومع أطفالهما والتزاماته الملكية".

سرطان
كيت ميدلتون
الأمير ويليام

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