وسط نظريات المؤامرة.. جار كيت ميدلتون يكشف متى رآها آخر مرة
قال لاعب الكريكيت السابق "كيفن بيترسن" إن نظريات المؤامرة حول جارته أميرة ويلز كيت ميدلتون "سخيفة تمامًا".
وكتب"بيترسون"، عبر حسابه في تويتر (إكس سابقا): "أرى كيت وويليام كل يوم، ورأيتهما في اليومين الماضيين أيضًا".
وأضاف: "إنه أمر لا يصدق، الناس سخيفون وقساة للغاية، كل ما يتداولونه ما هو إلا أكاذيب".
واستكمل واصفا كيت وويليام بأنهما "الوالدان الأكثر روعة"، مشيرا إلى أنهما "طبيعيان ومتواضعان".
وأنهى حديثه قائلا: "دعوا كيت تتعافى من العملية الجراحية بسلام، واتركوها وعائلتها الجميلة وشأنهم"، في إشارة إلى الجراحة التي أجرتها في البطن، يناير الماضي.
يذكر أن كيت ميدلتون شوهدت نهاية الأسبوع الماضي مع زوجها الأمير ويليام، وهي تشتري البقالة من أحد المزارع في ويندسور، بعد أن ادّعت وسائل إعلام دخولها في غيبوبة.
ومنذ إجرائها العملية، ظلت الأميرة خارج دائرة الضوء، وبحسب القصر الملكي فإنها لن تعود إلى مهامها العامة إلا بعد عيد الفصح.