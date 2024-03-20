وسط نظريات المؤامرة.. جار كيت ميدلتون يكشف متى رآها آخر مرة

قال لاعب الكريكيت السابق "كيفن بيترسن" إن نظريات المؤامرة حول جارته أميرة ويلز كيت ميدلتون "سخيفة تمامًا".

وكتب"بيترسون"، عبر حسابه في تويتر (إكس سابقا): "أرى كيت وويليام كل يوم، ورأيتهما في اليومين الماضيين أيضًا".

وأضاف: "إنه أمر لا يصدق، الناس سخيفون وقساة للغاية، كل ما يتداولونه ما هو إلا أكاذيب".

واستكمل واصفا كيت وويليام بأنهما "الوالدان الأكثر روعة"، مشيرا إلى أنهما "طبيعيان ومتواضعان".