شركة Eichbaum الألمانية تعتذر عن وضع علم السعودية على غطاء مشروب كحولي‎

اعتذرت شركة مشروبات كحولية ألمانية عن وضع علم السعودية على غطاء زجاجات أحد منتجاتها، بعد موجة انتقادات لقيتها تلك الخطوة.

وفي بيان نشرته عبر حسابها على موقع تويتر، الجمعة، قالت سفارة برلين في الرياض:”إشارة إلى الانتقادات الموجهة لشركة آيشباوم (Eichbaum)، لقد كانت هذه مبادرة من قبل شركة خاصة تفتقر إلى معرفة الأهمية الدينية لعلم السعودية”.

وأضافت:”لم تكن لدى حكومة ألمانيا أي معرفة سابقة بهذه المبادرة، وقد اعتذرت الشركة عن هذا التصرّف وتسعى إلى سحب الزجاجات المعنية”.

وسبق أن أعلنت الشركة في منشور عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أن قيامها بتلك الخطوة “جاء ضمن حملة ترويجية للمنتج، قُبيل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا”.

وأضافت أنها أنتجت كمية من ذلك المنتج “تحمل أعلام جميع الدول المشاركة في البطولة”، وبينها السعودية.

وكانت صحيفة “سعودي غازيت” ذكرت، في وقت سابق، أن سفارة الرياض في برلين “تواصلت مع الخارجية الألمانية، والسلطات المعنية الأخرى، لوقف تداول ذلك المنتج، وسحبه من الأسواق، وتقديم اعتذار من الشركة عن هذه الخطوة”.