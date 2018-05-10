الكشف عن قائمة منتخب مصر المبدئية لكأس العالم يوم الاثنين

قال إيهاب لهيطة مدير المنتخب المصري لكرة القدم، إن الجهاز الفني طرح قائمة من 50 لاعبًا، سيختار منها 35، يوم الإثنين، المقبل لخوض المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لكأس العالم لكرة القدم.

ويتنافس منتخب مصر، الذي عاد للنهائيات بعد غياب 28 عامًا، في المجموعة الأولى مع منتخب روسيا صاحب الضيافة، وأوروغواي والسعودية.

وقال لهيطة لرويترز: “استقر الجهاز الفني على أسماء 35 لاعبًا لخوض مباريات الإعداد قبل كأس العالم وسيعلن عن القائمة يوم الإثنين” دون الكشف عن وجوه جديدة محتملة.

وتشير تكهنات إلى إمكانية انضمام محمود عبدالعزيز لاعب وسط الزمالك، وعامر عامر حارس الإنتاج الحربي ضمن الوجوه الجديد، وعودة المدافع المخضرم حمادة طلبة لاعب الأسيوطي.

وفيما يتعلق بالاستعدادات للبطولة أوضح لهيطة أنه زار مؤخرًا مدينة غروزني التي سيقيم بها المنتخب للاطمئنان على التفاصيل المتعلقة بأماكن الإقامة وملاعب التدريب ووسائل الانتقال.

وتستعد مصر لمواجهة ضيفتها الكويت يوم 25 من الشهر الجاري في لقاء ودي دون بعض اللاعبين المحترفين أبرزهم محمد صلاح مهاجم ليفربول وأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي وهداف المسابقة، إذ يستعد لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد يوم 26.

وسيخوض منتخب مصر معسكرًا في مدينة ميلانو الإيطالية يتخلله مواجهة كولومبيا وديًا في الأول من يونيو ثم السفر إلى بلجيكا لمواجهة منتخبها الوطني.

ويستهل منتخب مصر مشواره في كأس العالم بمواجهة أوروغواي يوم 15 يونيو.