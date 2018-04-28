مع استضافة جدة للـWWE.. عادل الكلباني يلمّح إلى حكم “المصارعة” في الإسلام

ألمح الداعية السعودي الشيخ عادل الكلباني، اليوم السبت، بشكل ضمني إلى أن المصارعة مباحة من منظور الشريعة الإسلامية، التي تعتبر المصدر الأساسي للقوانين المطبقة في المملكة.

ويأتي موقف الكلباني بالتزامن مع استضافة مدينة جدة، غربي السعودية، لعرض “رويال رامبل” أحد أهم المهرجانات الجماهيرية في المصارعة الحرة للمحترفين WWE، في إطار فعاليات ترفيهية بدأت المملكة تنظيمها ضمن رؤية 2030، التي يشرف عليها ولي العهد.

وقال الشيخ الكلباني، وهو إمام سابق للمسجد الحرام في مكة المكرمة، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “صارعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ركانَةً على شاةٍ فصرعَهُ”.