مع استضافة جدة للـWWE.. عادل الكلباني يلمّح إلى حكم “المصارعة” في الإسلام

ألمح الداعية السعودي الشيخ عادل الكلباني، اليوم السبت، بشكل ضمني إلى أن المصارعة مباحة من منظور الشريعة الإسلامية، التي تعتبر المصدر الأساسي للقوانين المطبقة في المملكة.
ويأتي موقف الكلباني بالتزامن مع استضافة مدينة جدة، غربي السعودية، لعرض “رويال رامبل” أحد أهم المهرجانات الجماهيرية في المصارعة الحرة للمحترفين WWE، في إطار فعاليات ترفيهية بدأت المملكة تنظيمها ضمن رؤية 2030، التي يشرف عليها ولي العهد.
وقال الشيخ الكلباني، وهو إمام سابق للمسجد الحرام في مكة المكرمة، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “صارعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ركانَةً على شاةٍ فصرعَهُ”.
صارعَ ( ﷺ ) ركانَةً على شاةٍ فصرعَهُ .
— عادل الكلباني (@abuabdelelah) April 28, 2018
وفيما يبدو ردًا على نشطاء تفاعلوا مع تغريدة الكلباني، معتبرين أن الوقت غير مناسب لمثلها، قال الداعية السعودي: “إذا صدمت الجاهل بمعلومة سيحتج عليك بأنه (مو وقتها)!”.
إذا صدمت الجاهل بمعلومة سيحتج عليك بأنه ( مو وقتها )!
— عادل الكلباني (@abuabdelelah) April 28, 2018
وأُقيم العرض غير المسبوق في السعودية، والذي يحمل اسم “المعركة الملكية الأعظم” ضمن اتفاقية وقّعتها الهيئة العامة للرياضة في المملكة، في فبراير الماضي مع فينس مكمان رئيس رابطة مصارعة المحترفين والمسؤول عن الترويج لها؛ لاستضافة العرض لمدة 10 أعوام، بمشاركة عدد من أبرز المصارعين العالميين، إلى جانب هواة محليين.